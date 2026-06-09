Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε την Τρίτη (9/6) τις ημερομηνίες και τους όρους καταβολής του τοκομεριδίου για την 5η περίοδο εκτοκισμού του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της, με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και έναρξη διαπραγμάτευσης χωρίς το σχετικό δικαίωμα από τις 11 Ιουνίου 2026.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η πληρωμή των τόκων θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2026 μέσω της Euronext Securities Athens, ενώ το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2,77 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,50%.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η IDEAL Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του από 15.12.2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 5η Περίοδο Εκτοκισμού, από 15.12.2025 έως 15.06.2026, είναι η Παρασκευή 12η Ιουνίου 2026.

Από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πέμπτου (5ου) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.772.130,47 ευρώ, ήτοι ποσό 27,8055555556 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 99.697 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «EURONEXT SECURITIES ATHENS AE» την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργείας του Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: α) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.