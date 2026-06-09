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Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών
Ειδήσεις
21:45 - 09 Ιουν 2026

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
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Η αστυνομία του Μαρόκου προχώρησε τη Δευτέρα (8/6) στη σύλληψη 11 ατόμων που καταζητούνταν για φερόμενη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και υποθέσεις απάτης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στις περιοχές της Ταγγέρης και του Μαρακές.  

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), σε βάρος των συλληφθέντων είχαν εκδοθεί τόσο εθνικά όσο και διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Ανάμεσα στους 11 συλληφθέντες βρίσκονται έξι άτομα με γαλλομαροκινή υπηκοότητα, τα οποία αναζητούνταν από τις γαλλικές αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτης. Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις Βελγομαροκινοί που καταζητούνταν από το Βέλγιο για συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις οδήγησαν επίσης στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδομαροκινού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και ενός Γάλλου υπηκόου που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι δέκα από τους έντεκα συλληφθέντες περιλαμβάνονταν στην «κόκκινη λίστα» της Interpol, έπειτα από σχετικά αιτήματα των διωκτικών αρχών της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, μετρητά, τραπεζικές κάρτες, ταξιδιωτικά έγγραφα και μικρές ποσότητες κοκαΐνης, μεταξύ άλλων ευρημάτων που εντοπίστηκαν στις επιχειρήσεις.

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