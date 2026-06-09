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Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού
Ειδήσεις
22:43 - 09 Ιουν 2026

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν ο Δήμος Χερσονήσου, τοπικοί φορείς και κάτοικοι της περιοχής απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας Δομής Προσωρινής Κράτησης Μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν είναι κατάλληλη και θα επιβαρύνει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή.  

Κατά τη συνέχεια της συνεδρίασης του Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε ως μοναδικό θέμα το ζήτημα της σχεδιαζόμενης δομής, αποφασίστηκε η έναρξη κινητοποιήσεων ως μέσο αντίδρασης στις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν, προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 10 Ιουνίου πορεία διαμαρτυρίας με αφετηρία τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού και προορισμό την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Όπως επισημάνθηκε, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και των τοπικών φορέων θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τη Διοικήτρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να παρουσιάσουν επίσημα τις θέσεις, τις ανησυχίες και τα επιχειρήματα της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δομή.

Η συγκέντρωση και η έναρξη της πορείας έχουν οριστεί για τις 11:00 το πρωί στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού.

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