ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εγκαίνια νέου κτηρίου ΚΕΔΑΣΥ στην Κέρκυρα από τη Ζαχαράκη
Πολιτική
17:52 - 07 Οκτ 2025

Εγκαίνια νέου κτηρίου ΚΕΔΑΣΥ στην Κέρκυρα από τη Ζαχαράκη

Reporter.gr Newsroom
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, εγκαινίασαν χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το νέο κτήριο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης – Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στην Κέρκυρα. Η μεταστέγαση του ΚΕΔΑΣΥ πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σε σύγχρονο μισθωμένο χώρο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο οποίος εξυπηρετεί περισσότερες από 1.000 οικογένειες.

Στο χαιρετισμό της, η υπουργός τόνισε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την κατάθεση αιτημάτων αξιολόγησης οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και θέματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, επισήμανε την ενσωμάτωση εννέα νέων διαγνωστικών εργαλείων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και την προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η υπουργός επισκέφθηκε το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, επισημαίνοντας τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40.000 και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια εξεύρεσης σχολικής στέγης. Όπως δήλωσε, «βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, Μεταφορών και Υποδομών, Εσωτερικών, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα. Απαιτεί πολλή μεγάλη προσπάθεια, συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και εξεύρεση κατάλληλων χώρων». Εξέφρασε δε την εκτίμησή της για τις πρωτοβουλίες Περιφέρειας και Δήμων προς την κατεύθυνση αυτή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η υπουργός συναντήθηκε με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό του νέου κτηρίου, επισημαίνοντας την «αγαστή συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Υπουργείου», καθώς όπως τόνισε, «το Υπουργείο Παιδείας είναι και Υπουργείο Θρησκευμάτων και η Εκκλησία είναι πολύτιμος πυλώνας της κοινωνίας μας».

Η κα Ζαχαράκη είχε, επίσης, συνάντηση εργασίας με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλώρο και συνομίλησε με φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών, οι οποίοι την ξενάγησαν στους χώρους του τμήματος. Στο Πανεπιστήμιο την υποδέχθηκε η παιδική χορωδία «Άγιος Σπυρίδων». Επιπλέον, στη συναυλία που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας παρουσίασε έργα Επτανήσιων συνθετών.

Ακόμα, η υπουργός είχε εκτενή συζήτηση με εκπροσώπους συλλόγων εκπαιδευτικών Α’ και Β’ βαθμίδας για ζητήματα της εκπαίδευσης, καθώς και με στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κεφαλογιάννης: Στήριξη και ανάπτυξη της Βοιωτίας μέσω στοχευμένων δράσεων
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: Στήριξη και ανάπτυξη της Βοιωτίας μέσω στοχευμένων δράσεων

Χαμάς για 7η Οκτωβρίου: «Ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή - Συμφωνία αλλά με όρους
Ειδήσεις

Χαμάς για 7η Οκτωβρίου: «Ιστορική απάντηση» στην ισραηλινή κατοχή - Συμφωνία αλλά με όρους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας
Πολιτική

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Γκίκας: Η γαλάζια οικονομία αποκτά χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη αξία
Ναυτιλία

Γκίκας: Η γαλάζια οικονομία αποκτά χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη αξία

Ζαχαράκη: Ο θεσμός της Μαθητείας ήρθε για να μείνει - Ρεκόρ 14.116 θέσεων για το 2025-2026
Ειδήσεις

Ζαχαράκη: Ο θεσμός της Μαθητείας ήρθε για να μείνει - Ρεκόρ 14.116 θέσεων για το 2025-2026

Διαγραφές φοιτητών: H ανώτατη διάρκεια φοίτησης και οι προϋποθέσεις για παράταση
Ειδήσεις

Διαγραφές φοιτητών: H ανώτατη διάρκεια φοίτησης και οι προϋποθέσεις για παράταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 18:06

Συνάντηση Χαρδαλιά - Κορκίδη: Παρεμβάσεις για το επιχειρηματικό μέλλον του Πειραιά

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:57

Παραδοχή Πούτιν σε Αζέρο πρόεδρο: Εμείς καταρρίψαμε το αεροσκάφος των αζέρικων αερογραμμών - Υπόσχεση αποζημιώσεων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 17:55

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2025 - 17:52

Ο ΟΠΑΠ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν 10 χρόνια κοινής πορείας

Αναλύσεις
09/10/2025 - 17:47

Στα €560 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot

Σχόλια Αγοράς
09/10/2025 - 17:43

Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων

Οικονομία
09/10/2025 - 17:41

Συνάντηση ΕΑΣΕ - Πιερρακάκη: Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πολιτική
09/10/2025 - 17:37

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις ως προς την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:32

Λαγκάρντ για υποψηφιότητα της για τη Γαλλική προεδρία: Πρέπει να είσαι τρέλος για να το κάνεις

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:30

Ευρωβουλή: Ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στις ρωσικές παραβιάσεις και τις υβριδικές απειλές

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:22

Υπουργείο Πολιτισμού: Τα 11 νέα στοιχεία στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:19

Γαλλία: Κατρακυλάει δημοσκοπικά ο Μακρόν, απογειώνεται ο Μπαρντελά – Πρώτος με 35% ο Εθνικός Συναγερμός

Πολιτική
09/10/2025 - 17:15

Ανδρουλάκης: Δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι του Νετανιάχου

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 17:09

Έντονη μεταβλητότητα στη Wall: S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά πριν τη πτώση

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ