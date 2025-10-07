Εγκαίνια νέου κτηρίου ΚΕΔΑΣΥ στην Κέρκυρα από τη Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, εγκαινίασαν χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το νέο κτήριο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης – Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στην Κέρκυρα. Η μεταστέγαση του ΚΕΔΑΣΥ πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σε σύγχρονο μισθωμένο χώρο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο οποίος εξυπηρετεί περισσότερες από 1.000 οικογένειες.

Στο χαιρετισμό της, η υπουργός τόνισε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την κατάθεση αιτημάτων αξιολόγησης οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και θέματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, επισήμανε την ενσωμάτωση εννέα νέων διαγνωστικών εργαλείων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και την προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η υπουργός επισκέφθηκε το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, επισημαίνοντας τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40.000 και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια εξεύρεσης σχολικής στέγης. Όπως δήλωσε, «βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, Μεταφορών και Υποδομών, Εσωτερικών, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα. Απαιτεί πολλή μεγάλη προσπάθεια, συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και εξεύρεση κατάλληλων χώρων». Εξέφρασε δε την εκτίμησή της για τις πρωτοβουλίες Περιφέρειας και Δήμων προς την κατεύθυνση αυτή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η υπουργός συναντήθηκε με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό του νέου κτηρίου, επισημαίνοντας την «αγαστή συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Υπουργείου», καθώς όπως τόνισε, «το Υπουργείο Παιδείας είναι και Υπουργείο Θρησκευμάτων και η Εκκλησία είναι πολύτιμος πυλώνας της κοινωνίας μας».

Η κα Ζαχαράκη είχε, επίσης, συνάντηση εργασίας με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλώρο και συνομίλησε με φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών, οι οποίοι την ξενάγησαν στους χώρους του τμήματος. Στο Πανεπιστήμιο την υποδέχθηκε η παιδική χορωδία «Άγιος Σπυρίδων». Επιπλέον, στη συναυλία που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας παρουσίασε έργα Επτανήσιων συνθετών.

Ακόμα, η υπουργός είχε εκτενή συζήτηση με εκπροσώπους συλλόγων εκπαιδευτικών Α’ και Β’ βαθμίδας για ζητήματα της εκπαίδευσης, καθώς και με στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης.