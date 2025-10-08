ΣΕΒ: Το ακροατήριο περίμενε περισσότερα από τον Μητσοτάκη - Στο... δρόμο τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Χωρίς συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενεργειακά αναχώματα ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανοικτή εκδήλωση της Γ.Σ. του ΣΕΒ. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε, την ανάγκη δημοσιονομικής ορθοδοξίας, εξέφρασε την προτεραιότητα που έχει για την κυβέρνηση ο τομέας, “θύμισε” τη στήριξη που έχει ήδη παρασχεθεί στη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια ενώ έστειλε κι ένα μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η πολιτική σταθερότητα, που, βέβαια, εγγυάται η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως θα έλεγαν και οι υποστηρικτές της. Συμπλήρωσε, δε, ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο άσχημα.

“Σε σχέση με το 2019, η μεταβολή στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη, η αύξηση, ήταν της τάξης του 3%. Σε κάποιες χώρες, μάλιστα, υπήρχε και μείωση. Στη χώρα μας η αύξηση αυτή είναι πάνω από 25%. Κάτι που προφανώς δεν είναι καθόλου ανεξάρτητο από τις επιλογές της κυβέρνησης, η οποία θέλει τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, πρωταγωνιστή της ανάπτυξης”, ανέφερε.

“Την τελευταία πενταετία οι εργοδότες στη μεταποίηση αυξήθηκαν κατά 10%, ιδρύθηκαν σχεδόν 3.000 επιπλέον επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 18%, φτάνοντας στους σχεδόν 60.000 απασχολούμενους. Οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 21%, με μισθούς πάνω από τα 1.500 ευρώ, μέσο μισθό.

Αρα, η πρόοδος είναι αναμφισβήτητη, παρά το γεγονός ότι δεν θέλω να ωραιοποιώ καταστάσεις, ούτε να κρύβω προβλήματα που έρχονται από το χθες προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζοντας την ανάγκη για καλύτερους μισθούς:

Δώστε αυξήσεις

“Μη διστάζετε, λοιπόν, να αμείβετε καλύτερα τα στελέχη σας, να τους δίνετε μερίδιο, συμμετοχή στα κέρδη των εταιρειών. Θα είναι τελικά προς όφελος όλων. Άλλωστε, είναι κάτι που έχει δείξει διαχρονικά η ίδια η ιστορία: όπως δεν ευδοκιμούν κράτη με κοινωνίες που δεν συμβαδίζουν με τις επιλογές της ηγεσίας, έτσι δεν έχουν μέλλον και οι επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι σε αυτές δεν νιώθουν μέρος τους.

Είναι, λοιπόν, καιρός η ελεύθερη οικονομία να προβάλλει την ικανότητα που μόνο εκείνη διαθέτει, να μεταφράζει την ατομική δημιουργία σε μοχλό μιας καλύτερης συλλογικής ζωής” τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ένα ακροατήριο που δίνει καλούς μισθούς, αλλά που περίμενε να ακούσει για ενισχύσεις…

Οι 15 κινήσεις

Αντ’ αυτών ο Πρωθυπουργός, υπενθύμισε, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει “15 σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν ειδικά την επιχειρηματικότητα. Ξεκινώ με την επιτάχυνση της δικαιοσύνης ώστε να μειωθεί στο ένα τρίτο ο χρόνος για να τελεσιδικήσει μία υπόθεση, να πάμε δηλαδή από τις 1.500 στις 650 μέρες.

Μιλώ για την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών που έχετε εισηγηθεί και εσείς, για το κλείσιμο της κτηματογράφησης στις αρχές του 2026, για τη μετακίνηση των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο για μεγαλύτερη ταχύτητα και διαφάνεια. Παράλληλα, για την οριστικοποίηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τις ΑΠΕ, για τον τουρισμό και για τη βιομηχανία. Μαζί, βέβαια, για την επέκταση των κινήτρων επιστροφής περισσότερων Ελλήνων της διασποράς. Ενώ η θέσπιση εργαλείων όπως η tech και η talent visa θα βοηθήσει να έρθουν στην χώρα μας επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, έχοντας ειδικές δεξιότητες και τεχνογνωσία στις αποσκευές τους.

Ας μην ξεχνάμε, επίσης, το πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο ήδη απλοποιεί διαδικασίες υποδοχής αλλοδαπών που θα απασχοληθούν ως εργάτες γης ή σε τεχνικές εργασίες, όπου υπάρχουν ελλείψεις. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, για σχεδόν 20.000 ανθρώπους που βρίσκονται σε καθεστώς ασύλου, οι οποίοι θα μπορούν πια να εργαστούν.

Θα τονίσω ακόμα τη μεγαλύτερη ευελιξία που επέρχεται στην εργασία, με προσλήψεις fast track, με δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο το έτος, με την 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη ύστερα από συμφωνία και με 40% προσαύξηση στις υπερωρίες. Όλα αυτά υπό την προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας που θωρακίζει τον εργαζόμενο, ώστε οι ώρες που δουλεύει να δηλώνονται και να πληρώνονται.

Θυμίζω επιπλέον την ολοκλήρωση του δικτύου οπτικών ινών, με στόχο οι υψηλές ταχύτητες να απλωθούν σε ολόκληρη την χώρα, την κατασκευή του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Λαύριο, τη λειτουργία του «Φάρου», του πρώτου ΑΙ factory, μέσα στο 2026. Γιατί; Γιατί μέσα από αυτές τις υποδομές θα αναπτυχθούν εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η πολιτική προστασία και όχι μόνο.

Κλείνω με την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε οι εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό, την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ένα πιο στιβαρό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, τις γενναίες φορολογικές εκπτώσεις προς επιχειρήσεις οι οποίες θα επενδύουν στην άμυνα, και αντίστοιχα το Ταμείο Καινοτομίας για τον αναπτυσσόμενο κλάδο των φαρμάκων” τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι αναμονές

Έδωσε, βέβαια, “τροφή” για νέες αναμονές, καθώς, τρέχει η επεξεργασία για κάποια μέτρα, ενώ βέβαια “νωπή” είναι η αναφορά του στη ΔΕΘ για μέτρα 200 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος του κλάδου.

Όπως είπε, «πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε λύση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για το ενεργειακό κόστος», επισημαίνοντας ότι το σχέδιο θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, θα κινείται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και θα έχει ευρύτερη περίμετρο ωφελούμενων, με προτεραιότητα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση μελετά προσεκτικά τα μέτρα που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αναζητά πρόσθετα εργαλεία για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

«Συζητάμε όλες τις επιλογές που θα έκαναν τη βιομηχανία πιο ανταγωνιστική και πολύ σύντομα θα καταλήξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες αναφέρθηκε στη στήριξη για το ενεργειακό κόστος υπενθυμίζοντας ότι το 2019 είχαν διατεθεί 245 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, ενώ το 2024 το αντίστοιχο κονδύλι ανήλθε στα 530 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο μέτρο της αντιστάθμισης των ρύπων, που αφορά κυρίως τις μεγάλες βιομηχανίες, σημειώνοντας ότι από τα 52 εκατ. ευρώ του 2019 το ποσό αυξήθηκε στα 272 εκατ. ευρώ το 2024. Όπως πρόσθεσε, την τελευταία πενταετία η βιομηχανία έχει λάβει συνολικά 2,5 δισ. ευρώ ενισχύσεις για στρατηγικές επενδύσεις.

Το κλίμα στο ακροατήριο

Το ακροατήριο, προφανώς, δεν ανέμενε μεγάλες υποσχέσεις ωστόσο μια σχετική συζήτηση και ένα “σφίξιμο” προκλήθηκε. Μάλιστα από πηγές της βιομηχανίας με ενεργοβόρο πρόσημο αναφέρθηκε σε σχέση με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η αντιστάθμιση των ρύπων είναι υποχρέωση που απορρέει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και όχι εθνική παροχή, ενώ μεγάλο μέρος των κονδυλίων δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

Καμπανάκι

Όπως σχολίαζαν, οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν μπορούν να επιβιώσουν με τιμές χονδρικής αγοράς (DAM) και χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης. Οι ίδιοι κύκλοι σημείωναν πως αναμένουν με ενδιαφέρον τα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία τα όσα είπε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΕΒ με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα παύσης λειτουργίας εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο δυναμισμό της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά στον τομέα των ΑΠΕ που πλέον καλύπτουν περισσότερο από το 50% των ετησίων αναγκών της χώρας σε ηλεκτρισμό. Σημείωσε ότι το 2024 η Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά εξαγωγική χώρα ηλεκτρισμού και προέβλεψε ότι πολύ σύντομα αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση του εμπορικού ισοζύγιού, ενώ θα μειωθεί και το ενεργειακό κόστος.

«Η κυβέρνηση κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης, στάθηκε και παραμένει πάντα δίπλα στη βιομηχανία με μέτρα όπως η αντιστάθμιση των ρύπων το μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ, τα ΥΚΩ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

«Πλησιάζει η στιγμή που θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος κατανάλωσης», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας τη μεγάλη δυναμική στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες "καλύπτουν πάνω από το 50% των ετήσιων αναγκών μας σε ηλεκτρισμό".

Ο ΣΕΒ και το “μήνυμα”

«Κύριε πρωθυπουργέ μετά τις σημερινές σας εξαγγελίες περιμένουμε με αγωνία και τις τελικές σας αποφάσεις», σημείωσε απευθυνόμενος στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος υπογραμμίζοντας πως το θέμα του ενεργειακού κόστους παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό. Όπως σημείωσε, για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης. Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ Πολιτείας και ΣΕΒ να οδηγήσει σύντομα σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.

Σε ο,τι αφορά την παραγωγικότητα ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ (με τη βιομηχανία στο 75%) στην παραγωγικότητα, και έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη τα τελευταία 30 χρόνια. Ιδιαίτερα στάθηκε στη «μεγάλη παρεξήγηση που», όπως είπε, «έχει επικρατήσει σε μερίδα της κοινωνίας πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, εννοούμε αύξηση των ωρών εργασίας ή εντατικοποίησή της».

Σημειώνεται τέλος ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ επαναδιατύπωσε την πρότασή του για θεσμοθέτηση των υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου, επενδυτικού κινήτρου.