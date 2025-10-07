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Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά - Αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές
Οικονομία
23:32 - 07 Οκτ 2025

Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά - Αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Ο διεθνής οίκος FTSE Russellανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση του FTSE Russell βασίστηκε στην εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική κεφαλαιαγορά, να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει σημαντικά νέα επενδυτικά κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές που παρακολουθούν αποκλειστικά τις αγορές αυτής της κατηγορίας.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο και στη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αντλήσουν με χαμηλότερο κόστος κεφάλαια για επενδύσεις, ανάπτυξη και εξωστρέφεια, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Η διαδικασία της επικείμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FTSE Russell αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα γενιά εταιρικών συνεργειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην Ένωση των Κεφαλαιαγορών, έναν από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, αποδεικνύοντας ότι έχει σταθεροποιηθεί και αναδεικνύεται σε ελκυστικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια.

Η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Moody’s, σε συνδυασμό με τη σημερινή απόφαση του FTSE Russell, αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Για την κυβέρνηση, αποτελούν επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί και δέσμευση να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη μεταρρυθμιστική πορεία που οδηγεί τη χώρα σε σταθερή ανάπτυξη».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 00:12
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