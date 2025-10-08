Μικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Σημαντικές απώλειες για τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν την Τετάρτη 11με μικτές τάσεις, αποκλίνοντας από τις απώλειες της Wall Street, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων ανάπτυξης της περιοχής από την Παγκόσμια Τράπεζα την Τρίτη.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,01%.

Οι μετοχές της CF PharmTech σημείωσαν άλμα άνω του 224% στην πρώτη τους ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η εταιρεία, που ειδικεύεται στα φαρμακευτικά προϊόντα για αναπνευστικές παθήσεις, άντλησε περίπου 78 εκατ. δολάρια, με τιμή διάθεσης στα 14,75 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή. Η εισαγωγή της CF PharmTech έρχεται σε μια περίοδο αναζωπύρωσης της αγοράς IPO στο Χονγκ Κονγκ, η οποία συγκέντρωσε περίπου 14,1 δισ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,66%. Το γεν υποχώρησε κατά 0,38%, φτάνοντας στα 152,48 έναντι του δολαρίου, μετά την πτώση του στα επίπεδα των 150 μονάδων τη Δευτέρα.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ οι αγορές της Κίνας και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.

Οι νομισματικές αποφάσεις και ο χρυσός

Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας μείωσε το βασικό επιτόκιό της κατά 50 μονάδες βάσης, στο 2,5%.

«Η οικονομική δραστηριότητα έως τα μέσα του 2025 ήταν ασθενής. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε εγχώριους περιορισμούς προσφοράς σε ορισμένους κλάδους και στην παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Το νέο ζηλανδικό δολάριο υποχώρησε κατά 0,9%, στα 0,5746 έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης αναμένεται επίσης να ανακοινώσει τις αποφάσεις της αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια καθώς η παγκόσμια αβεβαιότητα ενισχύει τη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια». Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τους αμερικανικούς δασμούς συγκλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν με απώλειες την Τρίτη. Οι απώλειες αποδόθηκαν κυρίως στην πτώση της Oracle, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την κερδοφορία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η παράταση του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ συνέχισε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα.