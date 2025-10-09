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Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη: Αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών
Αναλύσεις
18:25 - 09 Οκτ 2025

Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη: Αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία»), ανακοινώνει ότι στις 8 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ, συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας (η «Εταιρία»), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, ήτοι η εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου, Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου, Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου και Γεώργιος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου, εκπροσωπούντες 18.017.472 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 18.017.472 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,36 έκαστη, από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2025, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.

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