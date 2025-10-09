Με τη συνεπένδυση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο β’ γύρος άντλησης κεφαλαίων $33 εκατ.

Η Natech, μετά και την ιδιαίτερη επιτυχημένη θέση σε λειτουργία της Snappi σε πλήρες παραγωγικό περιβάλλον από τα μέσα Σεπτεμβρίου, εκτιμά πως σύντομα θα προχωρήσει και σε επόμενο γύρο χρηματοδότησης ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω γεωγραφική επέκταση της εταιρείας σε διεθνείς αγορές, στην εξέλιξη της προηγμένης πλατφόρμας της, η οποία στηρίζεται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), καθώς και στην ενίσχυση της προϊοντικής στόχευσης.
Η Natech εξυπηρετεί δεκάδες χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας, 100% ποσοστό διατήρησης πελατών και ολοκληρωμένη, cloud-native πλατφόρμα τραπεζικών λύσεων, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες και fintech επιχειρήσεις να προσφέρουν σύγχρονα, πελατοκεντρικά χρηματοοικονομικά προϊόντα με ταχύτητα και ανταγωνιστικό κόστος.