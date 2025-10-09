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Με τη συνεπένδυση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο β’ γύρος άντλησης κεφαλαίων $33 εκατ.
Επιχειρήσεις
18:11 - 09 Οκτ 2025

Με τη συνεπένδυση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο β’ γύρος άντλησης κεφαλαίων $33 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Με τη συνεπένδυση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός, μεταξύ άλλων στρατηγικών επενδυτών από τον χώρο της τραπεζικής και του fintech, η Natech Banking Solutions, κορυφαία πλατφόρμα τραπεζικής τεχνολογίας στη Νότια Ευρώπη, ολοκλήρωσε και τυπικά τον β’ γύρο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εξασφαλίζοντας τελικώς πάνω από 33 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ενισχύει τη θέση της ως καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, την εμπιστοσύνη της αγοράς στο επιχειρηματικό της μοντέλο, στους ανθρώπους της και στο φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιεί.

Η Natech, μετά και την ιδιαίτερη επιτυχημένη θέση σε λειτουργία της Snappi σε πλήρες παραγωγικό περιβάλλον από τα μέσα Σεπτεμβρίου, εκτιμά πως σύντομα θα προχωρήσει και σε επόμενο γύρο χρηματοδότησης ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω γεωγραφική επέκταση της εταιρείας σε διεθνείς αγορές, στην εξέλιξη της προηγμένης πλατφόρμας της, η οποία στηρίζεται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), καθώς και στην ενίσχυση της προϊοντικής στόχευσης.

Η Natech εξυπηρετεί δεκάδες χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας, 100% ποσοστό διατήρησης πελατών και ολοκληρωμένη, cloud-native πλατφόρμα τραπεζικών λύσεων, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες και fintech επιχειρήσεις να προσφέρουν σύγχρονα, πελατοκεντρικά χρηματοοικονομικά προϊόντα με ταχύτητα και ανταγωνιστικό κόστος.

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