ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ «πρόεδρος της ειρήνης», η ΕΕ «χρηματοδότης της ειρήνης»
Ειδήσεις
18:25 - 13 Οκτ 2025

Ο Τραμπ «πρόεδρος της ειρήνης», η ΕΕ «χρηματοδότης της ειρήνης»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απέσπασε σήμερα επαίνους από δεκάδες Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς δήλωσε ότι «ο πόλεμος τελείωσε» μετά την υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας 20 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία κάνοντας λόγο για «μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο», ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατέφθασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου για να τιμήσουν την περίσταση.

Η πρώτη φάση του Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Μέση Ανατολή έχει χαρίσει στον Τραμπ ευρεία αναγνώριση στην κοινή γνώμη, όπως φάνηκε και στη νέα του καμπάνια με το σύνθημα «Trump The Peace President» («Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ειρήνης»). Πολλά καπέλα με αυτό το σύνθημα φορούσαν υποστηρικτές του Τραμπ στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ. Και ενώ η συμφωνία έχει καθοδηγηθεί επιδέξια από τον Τραμπ, με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, η Ευρώπη επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Μετά το τέλος της τελετουργικής παράστασης στην Αίγυπτο, η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη μέρα, με τη φον ντερ Λάιεν να προβάλλει την ΕΕ ως πιθανό «χρηματοδότη της ειρήνης». Νωρίτερα σήμερα, επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ένωσης μέσω της Ομάδας Δωρητών των Παλαιστινίων και δεσμεύτηκε για πρόσθετη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Αν ο Τραμπ επαινείται ως ο «πρόεδρος της ειρήνης» — ο Ισραηλινός Μπενιαμίν Νετανιάχου μάλιστα του χάρισε ένα χρυσό περιστέρι — η Ευρώπη θα μπορούσε να συμβάλει ως η αρχιτέκτονάς της. Ωστόσο, θα χρειαστεί λεπτός διπλωματικός χειρισμός για να εξασφαλιστεί μια θέση στο διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης», που θα επιβλέπει μια παλαιστινιακή επιτροπή υπεύθυνη για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οποιαδήποτε μελλοντική συμμετοχή της ΕΕ ενδέχεται να περάσει από τα χέρια της επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Ένωσης, Κάγια Κάλας, η οποία έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της ΕΕ στο Συμβούλιο. Η ίδια δεν έχασε χρόνο να δηλώσει την αποφασιστικότητά της σήμερα το πρωί, υπογραμμίζοντας ότι τα σχέδια του Τραμπ χρειάζονται ισχυρή διεθνή υποστήριξη για να επιτύχουν και ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει το μερίδιό της».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερρακάκης: Το μάξιμουμ των δυνατοτήτων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026
Οικονομία

Πιερρακάκης: Το μάξιμουμ των δυνατοτήτων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και κατώτατου μισθού μέσω ΕΓΣΣΕ
Πολιτική

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και κατώτατου μισθού μέσω ΕΓΣΣΕ

Η Energean παρουσίασε στην «Kavala Expo» το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Energean παρουσίασε στην «Kavala Expo» το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο

Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας
Ειδήσεις

Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
Ειδήσεις

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ