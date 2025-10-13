Ο Τραμπ «πρόεδρος της ειρήνης», η ΕΕ «χρηματοδότης της ειρήνης»

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία κάνοντας λόγο για «μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο», ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατέφθασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου για να τιμήσουν την περίσταση.

Η πρώτη φάση του Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Μέση Ανατολή έχει χαρίσει στον Τραμπ ευρεία αναγνώριση στην κοινή γνώμη, όπως φάνηκε και στη νέα του καμπάνια με το σύνθημα «Trump The Peace President» («Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ειρήνης»). Πολλά καπέλα με αυτό το σύνθημα φορούσαν υποστηρικτές του Τραμπ στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ. Και ενώ η συμφωνία έχει καθοδηγηθεί επιδέξια από τον Τραμπ, με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, η Ευρώπη επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Μετά το τέλος της τελετουργικής παράστασης στην Αίγυπτο, η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη μέρα, με τη φον ντερ Λάιεν να προβάλλει την ΕΕ ως πιθανό «χρηματοδότη της ειρήνης». Νωρίτερα σήμερα, επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ένωσης μέσω της Ομάδας Δωρητών των Παλαιστινίων και δεσμεύτηκε για πρόσθετη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Αν ο Τραμπ επαινείται ως ο «πρόεδρος της ειρήνης» — ο Ισραηλινός Μπενιαμίν Νετανιάχου μάλιστα του χάρισε ένα χρυσό περιστέρι — η Ευρώπη θα μπορούσε να συμβάλει ως η αρχιτέκτονάς της. Ωστόσο, θα χρειαστεί λεπτός διπλωματικός χειρισμός για να εξασφαλιστεί μια θέση στο διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης», που θα επιβλέπει μια παλαιστινιακή επιτροπή υπεύθυνη για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οποιαδήποτε μελλοντική συμμετοχή της ΕΕ ενδέχεται να περάσει από τα χέρια της επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Ένωσης, Κάγια Κάλας, η οποία έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της ΕΕ στο Συμβούλιο. Η ίδια δεν έχασε χρόνο να δηλώσει την αποφασιστικότητά της σήμερα το πρωί, υπογραμμίζοντας ότι τα σχέδια του Τραμπ χρειάζονται ισχυρή διεθνή υποστήριξη για να επιτύχουν και ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει το μερίδιό της».