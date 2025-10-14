Συγχώνευση ΟΠΑΠ - Allwyn: Η JPMorgan βλέπει διψήφια ενίσχυση κερδών - 23 ευρώ η τιμή στόχος

Η JPMorgan χαρακτηρίζει την συμφωνία συγχώνευσης του ΟΠΑΠ με τη μητρική του Allwyn, αξίας €16 δισ., «καλοζυγισμένη» και άμεσα ενισχυτική για τα κέρδη του ΟΠΑΠ, ενώ διατηρεί την σύσταση overweight.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης διατηρεί τη σύσταση «overweight» για τη μετοχή και τιμή-στόχο €23 ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η συγχώνευση θα προσφέρει διψήφια αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και στις ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΠΑΠ ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται εντός του β' τριμήνου του 2026.

Σύμφωνα με την JPMorgan, η συγχώνευση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε κλίμακα, διαφοροποίηση και ανάπτυξη, με το νέο σχήμα να εμφανίζει προσαρμοσμένο EBITDA περίπου €1,9 δισ. και προβλεπόμενο EV/EBITDA 10 φορές, σε σύγκριση με 8,5 φορές του ΟΠΑΠ σήμερα. Η Allwyn αναμένεται να έχει μόχλευση 2,7 φορές τον δείκτη Net Debt/EBITDA, με στόχο τη σταδιακή μείωση στις 2,5 φορές μεσοπρόθεσμα.

Η JPMorgan υπογραμμίζει ότι η συμφωνία προσδίδει στον ΟΠΑΠ παγκόσμια διάσταση, πρόσβαση σε προηγμένες πλατφόρμες και τεχνολογίες, και δημιουργεί προϋποθέσεις για re-rating της μετοχής σε επίπεδα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών gaming operators. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η αυξημένη μόχλευση και η πιο σύνθετη δομή του νέου σχήματος απαιτούν πειθαρχία στη διαχείριση κεφαλαίων και συνέπεια στην εκτέλεση της στρατηγικής.