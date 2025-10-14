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Το Bitcoin υποχωρεί στα $111.000 – Μαζικές εκκαθαρίσεις $630 εκατ. στην αγορά
Νομίσματα
13:40 - 14 Οκτ 2025

Το Bitcoin υποχωρεί στα $111.000 – Μαζικές εκκαθαρίσεις $630 εκατ. στην αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η εντυπωσιακή άνοδος του Bitcoin που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο φαίνεται να έχει φτάσει προσωρινά στο τέλος της, καθώς η τιμή του κορυφαίου κρυπτονομίσματος υποχωρεί πάνω από 5.000 δολάρια, μετά την απόρριψη στο επίπεδο των 116.000 δολαρίων. Παράλληλα, τα περισσότερα altcoins υπέστησαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Την περασμένη εβδομάδα, η αγορά είχε ήδη δεχτεί ισχυρό πλήγμα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για νέους δασμούς στην Κίνα, γεγονός που οδήγησε το Bitcoin από τα 122.000 δολάρια στα 110.000, ενώ σε ορισμένα χρηματιστήρια, όπως το Binance, έφτασε έως και τα 101.000 δολάρια.

Το Σαββατοκύριακο ωστόσο, το Bitcoin ανέκαμψε σταδιακά, ξεπερνώντας εκ νέου τα 110.000 δολάρια και αγγίζοντας τα 116.000 τη Δευτέρα (13/10). Μέσα σε λίγες ημέρες, είχε ανακτήσει 15.000 δολάρια από το χαμηλό του.

Ημερήσιες τάσεις

Η ανοδική πορεία ανακόπηκε την Τρίτη (14/10), καθώς οι πτωτικές πιέσεις επανήλθαν, ρίχνοντας την τιμή του Bitcoin στα 110.423,94 δολάρια και σημειώνει απώλειες 3,86% σε ημερήσια βάση. Η συνολική κεφαλαιοποίησή του περιορίστηκε στα 2,198 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιό του έναντι των altcoins ενισχύθηκε ελαφρώς, στο 57,32%

Τα altcoins, από την άλλη, κατέγραψαν εντονότερη διόρθωση: το BNB χάνει πάνω από 11% και υποχωρεί κοντά στα 1.170 δολάρια, ενώ το ZEC καταγράφει διψήφιες ημερήσιες απώλειες.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει πτώση 5,87% και βρίσκεται στα 3,911.94 δολάρια το XRP υποχωρεί κατά 7,37% στα 2.4237 δολάρια και το Solana διολισθαίνει κατά 1,94% και είναι στα 191,80 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει απώλειες 7,61% και διαμορφώνεται στα 3,0964 δολάρια, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 7,06% στα 0.6675 δολάρια και το Dogecoin πέφτει κατά 6,85% και βρίσκεται στα 0.1957 δολάρια.

Η αυξημένη μεταβλητότητα προκάλεσε νέο κύμα εκκαθαρίσεων στην αγορά: περισσότεροι από 210.000 traders έχασαν θέσεις σε ημερήσια βάση, με τη συνολική αξία των ρευστοποιημένων συμβολαίων να ανέρχεται στα 630 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGlass. Η συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει στα 3,828 τρισ. δολάρια στο CoinGecko.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 20:02
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