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Φάμελλος από συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο
Πολιτική
13:33 - 14 Οκτ 2025

Φάμελλος από συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε από την απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στο Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει το συντομότερο. Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από τους Ευρωπαίους, ενώ οι μισθοί δεν επαρκούν και η ακρίβεια μειώνει το εισόδημά τους.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε το νέο νομοσχέδιο, που δημιουργεί «εργασιακό μεσαίωνα» με 13ωρη εργασία και αυξημένα εργατικά ατυχήματα, και επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους για μια καλύτερη και προοδευτική Ελλάδα.

Όπως τόνισε αναλυτικά ο κ. Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στον λαό που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον. Η θέση μας σήμερα είναι δίπλα στον κόσμο της εργασίας. Σε μια περίοδο, που ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο μισθός δεν φτάνει», ενώ πρόσθεσε: «Η ακρίβεια τρώει το εισόδημα των εργαζομένων. Σε αυτή την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης και η κα Κεραμέως φέρνουν στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, που ανοίγει έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες εργασίας, από τη νύχτα μέχρι τη νύχτα, για να μην μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα.  Ταυτόχρονα, αυξάνονται συνεχώς τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργεί ακραίες συνθήκες κινδύνου στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη Ελλάδα, μια Προοδευτική Ελλάδα. Η θέση μας είναι σήμερα εδώ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στον λαό της Ελλάδας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον».

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