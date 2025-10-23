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Σαράντης: Αύξηση EBITDA κατά 7,9% στο εννεάμηνο – Στα €448,5 εκατ. οι πωλήσεις
Αναλύσεις
10:55 - 23 Οκτ 2025

Σαράντης: Αύξηση EBITDA κατά 7,9% στο εννεάμηνο – Στα €448,5 εκατ. οι πωλήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοίνωσε την Πέμπτη (23/10) τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2025.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Ομίλου:

Βασικότερα σημεία του εννεαμήνου 2025

▪ Σταθερές πωλήσεις κατά το εννεάμηνο του έτους

o Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε €448,5εκ. έναντι €452,0εκ. το εννεάμηνο 2024, μειωμένες κατά 0,8%, με τα επώνυμα προϊόντα να σημειώνουν καλύτερη επίδοση έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και τον Όμιλο να συνεχίζει να επικεντρώνεται στις κατηγορίες που αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

▪ Ισχυρή κερδοφορία υποστηριζόμενη από τη συνεπή εστίαση στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους

o Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €68,0εκ. έναντι €63,0εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 7,9% με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 15,2% (έναντι 13,9% το εννεάμηνο 2024) αυξημένο κατά 122 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

o Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2024 και διαμορφώθηκαν στα €51,7εκ. (EBIT εννεαμήνου 2024: €48,1εκ). Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,5% το εννεάμηνο 2025 έναντι 10,6% το εννεάμηνο 2024, αυξημένο κατά 87 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

o Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα €50,3εκ. κατά το εννεάμηνο 2025 έναντι €45,4εκ. το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά 10,9%. Το περιθώριο EBT διαμορφώθηκε στο 11,2% το εννεάμηνο 2025 έναντι 10,0% το εννεάμηνο 2024, αυξημένο κατά 118 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

▪ Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση με καθαρό δανεισμό στα €4,9εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με €12,4εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024).

▪ Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στόχων κερδοφορίας μας για το 2025, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν το Σεπτέμβριο 2025 στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του έτους.

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε:

“Η απόδοσή μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Οι ομάδες μας, σε όλες τις αγορές και σε επίπεδο Ομίλου, επέδειξαν ευελιξία και ανθεκτικότητα, επιτυγχάνοντας αύξηση της κερδοφορίας μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον αγοράς. Τους ευχαριστώ θερμά για το πάθος και την αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικής μας πορείας. Η προσήλωσή μας στην πειθαρχημένη διαχείριση των δαπανών και στην επιχειρησιακή αριστεία συνεχίζει να ενισχύει τα περιθώρια κέρδους, αντισταθμίζοντας την χαμηλότερη ζήτηση σε ορισμένες αγορές. Παράλληλα, η υλοποίηση της στρατηγικής μας για διεθνή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης επέκτασης στην αγορά των ΗΠΑ με την εισαγωγή νέων προϊόντων, προχωρά δυναμικά, ενισχύοντας την παγκόσμια παρουσία μας και υποστηρίζοντας τη μελλοντική μας ανάπτυξη.

Καθώς εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι προτεραιότητές μας παραμένουν ξεκάθαρες: πειθαρχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού και διασφάλιση της κερδοφορίας και των μακροπρόθεσμων επιδόσεων. Με ισχυρά θεμέλια, σαφή στρατηγική κατεύθυνση και μια ομάδα με υψηλό βαθμό δέσμευσης, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους ετήσιους στόχους μας και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.”

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