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ifo: Βελτιωμένες οι σχολικές επιδόσεις στα ολοήμερα δημοτικά – Στασιμότητα ως προς τις κοινωνικές ανισότητες
Ειδήσεις
10:45 - 23 Οκτ 2025

ifo: Βελτιωμένες οι σχολικές επιδόσεις στα ολοήμερα δημοτικά – Στασιμότητα ως προς τις κοινωνικές ανισότητες

Reporter.gr Newsroom
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«Τα παιδιά που φοιτούν σε ολοήμερα σχολεία είναι λιγότερο πιθανό να υποστούν εκφοβισμό και είναι πιο ευχαριστημένα με το σχολείο τους.», διαπιστώνει η Larissa Zierow, ερευνήτρια στο ifo και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Reutlingen.

«Η ολοήμερη φοίτηση σημαίνει επίσης ότι τα παιδιά αφιερώνουν τον χρόνο τους σε διαφορετικές δραστηριότητες: περισσότερο στο διάβασμα, λιγότερο στις εργασίες για το σπίτι. Επιπλέον, τα παιδιά στα ολοήμερα προγράμματα εξαρτώνται λιγότερο από τη βοήθεια των γονέων τους», σημειώνει ακόμη.

Συνολικά, το ifo παρατηρεί ότι η επέκταση της ολοήμερης φοίτησης στα δημοτικά σχολεία αυξάνει την πιθανότητα μετέπειτα φοίτησης στο Λύκειο και μετά στο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, τα ολοήμερα προγράμματα στο δημοτικό σχολείο έχουν θετική επίδραση στους βαθμούς στα Γερμανικά και στο σχολικό κλίμα.

Από την άλλη, βέβαια, δεν επηρεάζουν θετικά όλες τις πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης. «Όσον αφορά τις κοινωνικές ανισότητες, δεν εντοπίσαμε αξιόπιστες διαφορές. Τα παιδιά από λιγότερο προνομιούχες οικογένειες δεν ωφελούνται συστηματικά περισσότερο ή λιγότερο από τα ολοήμερα σχολεία», αναφέρει ο Arnim Seidlitz από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Απασχόληση. Η ολοήμερη φοίτηση επίσης δεν έχει σημαντική επίδραση στους βαθμούς στα μαθηματικά.

Σημειώνεται ότι η παρούσα μελέτη παρέχει τις πρώτες αποδείξεις αιτιώδους σχέσης για τις επιδράσεις των ολοήμερων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο. Συνδυάζει δεδομένα από τη «National Educational Panel Study» (NEPS) και διοικητικά δεδομένα για το ομοσπονδιακό επενδυτικό πρόγραμμα «Ένα Μέλλον για την Εκπαίδευση και τη Φροντίδα» (IZBB) σε επίπεδο δήμων.

Με το επενδυτικό πρόγραμμα IZBB, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διέθεσε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ για την επέκταση της ολοήμερης φοίτησης στη Γερμανία μεταξύ 2003 και 2009. Ως εκ τούτου, το ποσοστό των μαθητών του δημοτικού που παρακολουθούσαν ολοήμερα προγράμματα αυξήθηκε σημαντικά.

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