Χρηματιστήριο: Προτεραιότητα η διακράτηση των κεκτημένων - Ανάκαμψη για Metlen, ΟΠΑΠ

Τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ, με επαναφορά του ΓΔ στα επίπεδα της μηνιαίας αντίστασης (κλείσιμο 2033 +0,73%) με την ‘ενέργεια’ της Metlen (+2.8%), στην προσπάθεια που κάνει να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση και βοήθεια από τον ΟΠΑΠ (+1,5%).

Χαμηλότερος συγκριτικά ο τζίρος (202 εκ.) με την ΕΥΔΑΠ (+4%) να ξεχωρίζει ανοδικά και την ΕΕΕ (-3%) καθοδικά, με τις πρώτες εκθέσεις πάντως (Citi και Jefferies) να σχολιάζουν θετικά για την εισηγμένη την μεγάλη εξαγορά/επένδυση μέσω της CCBA.

Ο ΣΑΡ άνοιξε το παράθυρο των ανακοινώσεων ενεαμήνου με τα μεγέθη ουσιαστικά όπως τα περίμεναν οι αναλυτές με τα έσοδα στα 449 εκ. (-0,5%), τα ebitda στα 68 εκ. (+7,9%) και τα κέρδη στα 51,7 εκ. (+7,4%), με την διοίκηση να επιβεβαιώνει το full year guidance για ebitda 92 εκ.

Οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για την ανάπτυξη 2025 και 2026 ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της αγοράς (+2,1% & +2,2% αντίστοιχα) , ενώ ως θετική έκπληξη έρχονται τα στοιχεία τουριστικών εισπράξεων Αυγούστου (πάνω από τις εκτιμήσεις) από την ΤτΕ που στην προβολή έτους πιθανολογούν υπέρβαση ακόμα και των επιπέδων ρεκόρ του 2024.

Πτωτικά οι διεθνείς αγορές χθες (Ευρώπη & ΗΠΑ), οριακά θετικά τα ανοίγματα σήμερα, με το ΧΑ να εστιάζει περισσότερο στην διακράτηση των χθεσινών κεκτημένων (2030 μονάδες) και λιγότερο σε επίτευξη νέων υψηλών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης