ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Προτεραιότητα η διακράτηση των κεκτημένων - Ανάκαμψη για Metlen, ΟΠΑΠ
Σχόλια Αγοράς
10:45 - 23 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Προτεραιότητα η διακράτηση των κεκτημένων - Ανάκαμψη για Metlen, ΟΠΑΠ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ, με επαναφορά του ΓΔ στα επίπεδα της μηνιαίας αντίστασης (κλείσιμο 2033 +0,73%) με την ‘ενέργεια’ της Metlen (+2.8%), στην προσπάθεια που κάνει να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση και βοήθεια από τον ΟΠΑΠ (+1,5%).

Χαμηλότερος συγκριτικά ο τζίρος (202 εκ.) με την ΕΥΔΑΠ (+4%) να ξεχωρίζει ανοδικά και την ΕΕΕ (-3%) καθοδικά, με τις πρώτες εκθέσεις πάντως (Citi και Jefferies) να σχολιάζουν θετικά για την εισηγμένη την μεγάλη εξαγορά/επένδυση μέσω της CCBA.

Ο ΣΑΡ άνοιξε το παράθυρο των ανακοινώσεων ενεαμήνου με τα μεγέθη ουσιαστικά όπως τα περίμεναν οι αναλυτές με τα έσοδα στα 449 εκ. (-0,5%), τα ebitda στα 68 εκ. (+7,9%) και τα κέρδη στα 51,7 εκ. (+7,4%), με την διοίκηση να επιβεβαιώνει το full year guidance για ebitda 92 εκ.

Οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για την ανάπτυξη 2025 και 2026 ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της αγοράς (+2,1% & +2,2% αντίστοιχα) , ενώ ως θετική έκπληξη έρχονται τα στοιχεία τουριστικών εισπράξεων Αυγούστου (πάνω από τις εκτιμήσεις) από την ΤτΕ που στην προβολή έτους πιθανολογούν υπέρβαση ακόμα και των επιπέδων ρεκόρ του 2024.

Πτωτικά οι διεθνείς αγορές χθες (Ευρώπη & ΗΠΑ), οριακά θετικά τα ανοίγματα σήμερα, με το ΧΑ να εστιάζει περισσότερο στην διακράτηση των χθεσινών κεκτημένων (2030 μονάδες) και λιγότερο σε επίτευξη νέων υψηλών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 10:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών

Διαμαντοπούλου: Επιπόλαια η προσέγγιση Τσίπρα «να γίνει Σημίτης»
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Επιπόλαια η προσέγγιση Τσίπρα «να γίνει Σημίτης»

Έρευνα «Unmute Democracy»: Το 80,5% θεωρεί ότι οι πολιτικοί δεν νοιάζονται για τις απόψεις των πολιτών
Πολιτική

Έρευνα «Unmute Democracy»: Το 80,5% θεωρεί ότι οι πολιτικοί δεν νοιάζονται για τις απόψεις των πολιτών

Τι αναφέρει ο Ευαγγελισμός για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι
Ειδήσεις

Τι αναφέρει ο Ευαγγελισμός για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα
Αναλύσεις

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ
Ανακοινώσεις

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή
Ανακοινώσεις

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:04

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Ναυτιλία
10/08/2026 - 09:01

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Εργασιακά
10/08/2026 - 08:59

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ