Fitch: Αναβαθμίζει την Τράπεζα Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα με σταθερές προοπτικές

Στο Δελτίο Τύπου του οίκου Fitch, ως βασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση επισημαίνονται η ισχυρή θέση της Πειραιώς στην Ελλάδα, το βιώσιμο μακροπρόθεσμα επιχειρηματικό μοντέλο, η σταθερή κερδοφορία, η επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση, καθώς και η αυξημένη ψηφιοποίηση. Η αναμενόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Πειραιώς και να βελτιώσει περαιτέρω την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, σύμφωνα με τον οίκο Fitch
Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς κατά μία βαθμίδα σε «BΒΒ-» από «ΒΒ», και την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 της Εταιρείας σε «BB» από «BB-».