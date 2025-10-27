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Fitch: Αναβαθμίζει την Τράπεζα Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα με σταθερές προοπτικές
Αναλύσεις
15:06 - 27 Οκτ 2025

Fitch: Αναβαθμίζει την Τράπεζα Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα με σταθερές προοπτικές

Reporter.gr Newsroom
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Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ενημέρωσε τη Δευτέρα (27/10) το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία και η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή η «Τράπεζα»), αναβαθμίστηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings («Fitch») στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» με σταθερές προοπτικές. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς πλέον η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Στο Δελτίο Τύπου του οίκου Fitch, ως βασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση επισημαίνονται η ισχυρή θέση της Πειραιώς στην Ελλάδα, το βιώσιμο μακροπρόθεσμα επιχειρηματικό μοντέλο, η σταθερή κερδοφορία, η επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση, καθώς και η αυξημένη ψηφιοποίηση. Η αναμενόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Πειραιώς και να βελτιώσει περαιτέρω την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, σύμφωνα με τον οίκο Fitch

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς κατά μία βαθμίδα σε «BΒΒ-» από «ΒΒ», και την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 της Εταιρείας σε «BB» από «BB-».

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