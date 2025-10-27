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Αναταράξεις στα πράσινα τιμολόγια – «Καμπανάκι» χονδρεμπορικής αγοράς για αυξήσεις 20%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:30 - 27 Οκτ 2025

Αναταράξεις στα πράσινα τιμολόγια – «Καμπανάκι» χονδρεμπορικής αγοράς για αυξήσεις 20%

Reporter.gr Newsroom
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Φθινοπωρινά σύννεφα συγκεντρώνονται πάνω από τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου, που αφορούν περίπου 3,5 εκατομμύρια καταναλωτές, με τις τάσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να υποδεικνύουν πιθανές αυξήσεις, το μέγεθος των οποίων θα ξεκαθαριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η μείωση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, η εξαγωγική κατεύθυνση του ελληνικού συστήματος και η παρουσία του λιγνίτη στην παραγωγή συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά.

Επιπλέον, οι διαχρονικές στρεβλώσεις στις διασυνοριακές συνδέσεις των δικτύων – που εμποδίζουν τις φθηνότερες τιμές των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης να φτάσουν στη Νότια Ευρώπη – και οι παθογένειες στον εγχώριο ανταγωνισμό κρατούν ψηλά τις τιμές.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ), η οποία καθορίζεται από το ακριβότερο καύσιμο, το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τους «άκαμπτους» κανόνες του ευρωπαϊκού Target Model. Αυτό σημαίνει ότι η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ δεν αντικατοπτρίζεται στην τσέπη των καταναλωτών, αφού τελικά υπερισχύει η τιμή του αερίου, το οποίο παραμένει καθοριστικό για την κάλυψη της ζήτησης. Επιπλέον, η εξάρτηση από το εισαγόμενο LNG, κυρίως αμερικανικής προέλευσης, που διατηρείται ακριβό, παραμένει κρίσιμη.

Οι προβλέψεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν, καθώς οι πάροχοι στο παρελθόν έχουν είτε συγκρατήσει τις αυξήσεις παρά την άνοδο της χονδρεμπορικής, είτε έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις ακόμα και με πτώση των τιμών στην αγορά.

Παρά τις αυξημένες χονδρεμπορικές τιμές, οι πάροχοι πιθανότατα δεν θα θελήσουν να δυσαρεστήσουν τους καταναλωτές, αποφεύγοντας υπερβολικές αυξήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια μεριδίου αγοράς, χωρίς αυτό να αποκλείει μια ήπια άνοδο στα τιμολόγια.

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, η τιμή ρεύματος στην Αγορά Επόμενης Μέρας (DAM) άνοιξε στα 96,43 ευρώ/MWh, σε μια αγορά με έντονες διακυμάνσεις, καθώς την Τρίτη 21 Οκτωβρίου είχε φτάσει τα 151,76 ευρώ/MWh. Τον προηγούμενο μήνα, η μέση χονδρεμπορική τιμή ήταν 92,77 ευρώ/MWh, ενώ για τις 27 ημέρες του Οκτωβρίου ο μέσος όρος ανερχόταν σε 112,25 ευρώ/MWh, περίπου 20% υψηλότερος από τον Σεπτέμβριο, προειδοποιώντας για πιθανές αυξήσεις στα τιμολόγια των καταναλωτών.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καταλαμβάνουν σήμερα την πρώτη θέση στην ηλεκτροπαραγωγή με 58,55%, έναντι 32,66% του φυσικού αερίου.

Οι επόμενες ημέρες μέχρι το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, οπότε οι πάροχοι θα ανακοινώσουν την τιμολογιακή τους πολιτική, θα είναι κρίσιμες για το ύψος των πιθανών αυξήσεων, με τη ΔΕΗ και την Protergia να δίνουν παραδοσιακά το στίγμα στους υπόλοιπους παρόχους.

Παράλληλα, από τον Νοέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα νέα «υβριδικά» τιμολόγια, τα λεγόμενα «κόκκινα», που δεν θα συνδέονται πλήρως με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής και θα προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές. Πρόκειται για τιμολόγια σταθερής μηνιαίας χρέωσης ανά επίπεδο κατανάλωσης, με εκκαθάριση που θα γίνεται ανά εξάμηνο ή ανά έτος, αν ξεπεραστεί το προβλεπόμενο όριο.

Η ΡΑΑΕΥ είχε προτείνει, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τα συμπληρωματικά μέτρα στη λιανική αγορά, μια ακόμη κατηγορία, το «κόκκινο» ευέλικτο τιμολόγιο, προσθέτοντας το στα ήδη υπάρχοντα «μπλε» (σταθερά), «κίτρινα» (κυμαινόμενα) και «πορτοκαλί» (δυναμικής χρέωσης). Το μέλλον των «πράσινων» τιμολογίων, των οποίων η προθεσμία λήγει στο τέλος του έτους, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι τελικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ΡΑΑΕΥ και των παρόχων, ώστε να οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο και το χρώμα του νέου προϊόντος, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Νοέμβριο, με τους παρόχους να δείχνουν επιφυλακτικότητα σχετικά με το κόκκινο χρώμα.

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