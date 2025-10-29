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Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank
Αναλύσεις
10:11 - 29 Οκτ 2025

Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 23 Οκτωβρίου 2025 για τη διακοπή του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Eurobank») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 21 παρ. 4β του ν. 3556/2007, ότι ενημερώθηκε από τον μέτοχό της, Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), ότι, η Fairfax διατηρεί 1.186.363.895 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,19% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.

Μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, η οποία θα υλοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το ποσοστό συμμετοχής της Fairfax στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Eurobank θα διαμορφωθεί σε 32,67%.

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