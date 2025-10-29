Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ράλι για τον ιαπωνικό Nikkei στον απόηχο της επίσκεψης Τραμπ

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας εκτινάχθηκε πάνω από 2%, στο 2,37%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 51.000 μονάδες την Τετάρτη (29/10), ενισχυμένος από την ανανεωμένη αισιοδοξία γύρω από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Ιαπωνίας και τις προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Τα κέρδη προέκυψαν λόγω της συμφωνίας για τα σπάνια μέταλλα που υπέγραψαν την Τρίτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι. Οι αγορές ενισχύθηκαν επίσης από την πεποίθηση ότι η Fed θα προχωρήσει σε δεύτερη συνεχόμενη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, προκειμένου να στηρίξει την επιβραδυνόμενη οικονομική ανάπτυξη.

Η επίσκεψη του Τραμπ σηματοδότησε την πρώτη του συνάντηση με την Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης συνάντηση με τον Αυτοκράτορα Ναρουχίτο στο Αυτοκρατορικό Παλάτι.

Η πρωθυπουργία της Τακαΐτσι αναμένεται να μετατοπίσει το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) προς πιο φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, πιο συντηρητικές κοινωνικές θέσεις και μια πιο επιθετική στάση στα ζητήματα ασφάλειας, ανέφερε η εταιρεία FitchSolutions GeoQuant σε σημείωμά της.

Γενικότερα, οι ασιατικές αγορές προεξοφλούν σχεδόν 100% πιθανότητες ότι η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών (FOMC) θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, μετά τη μείωση του Σεπτεμβρίου, φέρνοντας έτσι το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%–4,00%.

«Αν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, εμφανιστεί μετριοπαθής (dovish), οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων θα ενισχυθούν και θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στις αγορές», έγραψε ο έμπειρος επενδυτής Λούις Ναβελιέ σε ημερήσια ανάλυσή του.

Το ομοσπονδιακό επιτόκιο, που καθορίζεται από την FOMC, είναι το επιτόκιο που οι τράπεζες χρεώνουν μεταξύ τους για διανυκτερεύοντα δάνεια. Αν και δεν επηρεάζει άμεσα τους καταναλωτές, οι αποφάσεις της Fed επηρεάζουν έμμεσα τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, των πιστωτικών καρτών και άλλων μορφών δανεισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο CSI 300 της Κίνας έκλεισε με κέρδη 0,70% στις 4.016,33 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε ανοδικά κατά 1,95% στις 13.691,38 μονάδες..

Την ίδια στιγμή, ο S&P/ASP 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,96% στις 8.926,20 μονάδες, ο Nifty 50 της Ινδίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,57% στις 26.083,20 μονάδες και ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ράλι 1,76% στις 4.081,15 μονάδες.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας