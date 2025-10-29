ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ράλι για τον ιαπωνικό Nikkei στον απόηχο της επίσκεψης Τραμπ
Χρηματιστήρια
09:58 - 29 Οκτ 2025

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ράλι για τον ιαπωνικό Nikkei στον απόηχο της επίσκεψης Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας εκτινάχθηκε πάνω από 2%, στο 2,37%,  ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του τις 51.000 μονάδες την Τετάρτη (29/10), ενισχυμένος από την ανανεωμένη αισιοδοξία γύρω από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Ιαπωνίας και τις προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Τα κέρδη προέκυψαν λόγω της συμφωνίας για τα σπάνια μέταλλα που υπέγραψαν την Τρίτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι. Οι αγορές ενισχύθηκαν επίσης από την πεποίθηση ότι η Fed θα προχωρήσει σε δεύτερη συνεχόμενη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, προκειμένου να στηρίξει την επιβραδυνόμενη οικονομική ανάπτυξη.

Η επίσκεψη του Τραμπ σηματοδότησε την πρώτη του συνάντηση με την Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης συνάντηση με τον Αυτοκράτορα Ναρουχίτο στο Αυτοκρατορικό Παλάτι.

Η πρωθυπουργία της Τακαΐτσι αναμένεται να μετατοπίσει το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) προς πιο φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, πιο συντηρητικές κοινωνικές θέσεις και μια πιο επιθετική στάση στα ζητήματα ασφάλειας, ανέφερε η εταιρεία FitchSolutions GeoQuant σε σημείωμά της.

Γενικότερα, οι ασιατικές αγορές προεξοφλούν σχεδόν 100% πιθανότητες ότι η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών (FOMC) θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, μετά τη μείωση του Σεπτεμβρίου, φέρνοντας έτσι το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%–4,00%.

«Αν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, εμφανιστεί μετριοπαθής (dovish), οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων θα ενισχυθούν και θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στις αγορές», έγραψε ο έμπειρος επενδυτής Λούις Ναβελιέ σε ημερήσια ανάλυσή του.

Το ομοσπονδιακό επιτόκιο, που καθορίζεται από την FOMC, είναι το επιτόκιο που οι τράπεζες χρεώνουν μεταξύ τους για διανυκτερεύοντα δάνεια. Αν και δεν επηρεάζει άμεσα τους καταναλωτές, οι αποφάσεις της Fed επηρεάζουν έμμεσα τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, των πιστωτικών καρτών και άλλων μορφών δανεισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο CSI 300 της Κίνας έκλεισε με κέρδη 0,70% στις 4.016,33 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε ανοδικά κατά 1,95% στις 13.691,38 μονάδες..

Την ίδια στιγμή, ο S&P/ASP 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,96% στις 8.926,20 μονάδες, ο Nifty 50 της Ινδίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,57% στις 26.083,20 μονάδες και ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ράλι 1,76% στις 4.081,15 μονάδες.

Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Στόχος η ανάκτηση των 2040 μονάδων
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στόχος η ανάκτηση των 2040 μονάδων

Mastercard Athens Innovation Forum 2025: Διαμορφώνοντας το μέλλον του οικοσυστήματος πληρωμών
Επιχειρήσεις

Mastercard Athens Innovation Forum 2025: Διαμορφώνοντας το μέλλον του οικοσυστήματος πληρωμών

Οικονομικοί εφιάλτες στην Ελλάδα: Το 58% διαθέτει εισόδημα μόνο για την κάλυψη βασικών αναγκών
Οικονομία

Οικονομικοί εφιάλτες στην Ελλάδα: Το 58% διαθέτει εισόδημα μόνο για την κάλυψη βασικών αναγκών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης
Χρηματιστήρια

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη
Χρηματιστήρια

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ