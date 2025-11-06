JP Morgan: «Overweight» η Ελλάδα και το 2026 - Πειραιώς στο «Top 10»

Η JP Morgan παραμένει σταθερά θετική απέναντι στην Ελλάδα και για το 2026, τοποθετώντας τη χώρα μας ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές στην περιοχή CEEMEA, μαζί με τη Νότια Αφρική, την Πολωνία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην ετήσια στρατηγική του έκθεση, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος επαναλαμβάνει τη σύσταση “Overweight” για την ελληνική αγορά, επισημαίνοντας τη συνύπαρξη χαμηλών αποτιμήσεων και ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Οι ελληνικές τράπεζες στο προσκήνιο

Η JP Morgan χαρακτηρίζει τον τραπεζικό κλάδο ελκυστικότερο από τον ευρωπαϊκό, καθώς διαπραγματεύεται σε 8,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, έναντι 9,4 φορές για τις τράπεζες της Ευρώπης.

Η ισχυρή κερδοφορία και η βελτίωση των ισολογισμών μετά την πανδημία συνεχίζουν να στηρίζουν την επενδυτική ιστορία του κλάδου. Ενδεικτικά, τα κέρδη ανά μετοχή:

της Πειραιώς για το 2025 έχουν αυξηθεί από 0,53 ευρώ (τέλος 2022) σε 0,87 ευρώ σήμερα,

ενώ της Eurobank από 0,24 ευρώ σε 0,38 ευρώ.

Η τράπεζα προβλέπει ότι η επόμενη φάση ανόδου θα προέλθει από νέες συνεργασίες σε bancassurance, αυξημένα έσοδα από προμήθειες και επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει μάλιστα στην “CEEMEA Top 10” λίστα επιλογών της JP Morgan, με τιμή-στόχο τα €9 και πολλαπλασιαστή κερδών 7,9x για το 2025 και 7,3x για το 2026.

MSCI Greece: Προοπτική ανόδου έως +16%

Η JP Morgan τοποθετεί τον στόχο για τον δείκτη MSCI Greece στις 53,1 μονάδες έως το τέλος του 2026, προβλέποντας άνοδο 16% σε δολάρια.

Στο αισιόδοξο σενάριο, προβλέπει άνοδο 27% (58,1 μονάδες).

Στο αρνητικό, πτώση 15% (38,5 μονάδες).

Η αποτίμηση του δείκτη υπολογίζεται σε 7,7 φορές τα κέρδη 2025 και 8,7 φορές για το 2026, επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης.

Η τράπεζα χαρακτηρίζει την Ελλάδα «το πιο σταθερό μακροοικονομικό story της Ευρώπης», εκτιμώντας ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% το 2026, για έκτη συνεχή χρονιά υπεραπόδοσης έναντι της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, η χώρα προβλέπεται να καταγράψει πέμπτο συνεχόμενο πρωτογενές πλεόνασμα και δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 1%, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων παραμένουν χαμηλότερες από της Γαλλίας, ισχυρή ένδειξη της βελτίωσης του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας.

Η σκιά της αναβάθμισης σε “Developed Market”

Παρά την αισιοδοξία για τα θεμελιώδη, η JP Morgan εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά (Developed Market) από τη MSCI.

Όπως σημειώνει, η κίνηση αυτή ενδέχεται να μειώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και τη διεθνή κάλυψη, καθώς η Ελλάδα θα αποτελεί μόλις 0,38% του MSCI Europe, μικρότερο ποσοστό από την Ιρλανδία, αλλά μεγαλύτερο από την Πορτογαλία και την Αυστρία.

Από τις εννέα μετοχές του MSCI Greece, έξι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον MSCI Europe (Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, Metlen), ενώ ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo μένουν εκτός.

Η JP Morgan προειδοποιεί πως η αναβάθμιση μπορεί να περιορίσει τη “θεματική” προβολή της χώρας, καθώς οι επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών κινούνται με τομεακή, όχι γεωγραφική στρατηγική.

«Οι επενδυτές των Developed Markets επικεντρώνονται σε κλάδους και όχι σε χώρες, ενώ οι Emerging Markets επενδυτές που εξετάζουν μακροοικονομία δύσκολα θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την Ελλάδα», επισημαίνει η JP Morgan.

Η MSCI δεν έχει ξεκινήσει ακόμη επίσημη διαβούλευση, ωστόσο η JP Morgan εκτιμά ότι ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα θα περιλάμβανε:

Ανακοίνωση τον Ιούνιο 2026,

Διαβούλευση διάρκειας ενός έτους,

Επιβεβαίωση της αναβάθμισης τον Ιούνιο 2027,

Και τελική εφαρμογή τον Μάιο 2028.

Η τράπεζα δεν αναμένει σημαντικές παθητικές ροές κεφαλαίων, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη αναβάθμιση από τη FTSE οδήγησε σε εκτιμώμενες καθαρές εκροές 112,8 εκατ. δολαρίων.

Η JP Morgan στο σημείωμα της υπενθυμίζει ότι και το 2001, όταν η Ελλάδα αναβαθμίστηκε για πρώτη φορά, το επενδυτικό ενδιαφέρον υποχώρησε αισθητά, κάτι που θεωρεί πιθανό να επαναληφθεί. «Το ζήτημα για την Ελλάδα δεν είναι αν θα αναβαθμιστεί, αλλά τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη για την ελκυστικότητά της ως επενδυτικός προορισμός», καταλήγει η έκθεση.