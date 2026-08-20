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Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Ειδήσεις
12:04 - 20 Αυγ 2026

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Ένας άνδρας, του οποίου η εθνικότητα δεν έχει γίνει γνωστή, εκτελέστηκε την Πέμπτη (20/8) στο Ιράν για τη συμμετοχή του στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mizan.  

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, ο Γαέμ Χοσεϊνί, ο οποίος αναφέρεται ως «ξένος υπήκοος», είχε καταδικαστεί για την εμπλοκή του σε περιστατικό στην Ισφαχάν, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους τέσσερις αστυνομικοί. Η θανατική ποινή εκτελέστηκε με απαγχονισμό, μετά την επανεξέταση της υπόθεσής του.

Το Mizan δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηκοότητα του Χοσεϊνί. Πρόκειται για τον τέταρτο άνθρωπο που εκτελείται από τον Ιούλιο σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν έχει αυξηθεί μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου. Μεταξύ των ανθρώπων που έχουν οδηγηθεί στην αγχόνη περιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό άτομα που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, αρχικά ως αντίδραση στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης, όμως σύντομα εξελίχθηκαν σε ευρείας κλίμακας αντικυβερνητικό κίνημα. Οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει κάνει λόγο για περισσότερους από 3.000 νεκρούς, αποδίδοντας τη βία σε «τρομοκρατικές πράξεις» που, όπως υποστηρίζει, οργανώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, μη κυβερνητικές οργανώσεις που εδρεύουν εκτός Ιράν κάνουν λόγο για εκτεταμένη καταστολή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Στις 12 Αυγούστου, η ΕΕ και περίπου 30 ακόμη χώρες καταδίκασαν με κοινή ανακοίνωση τις εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε μέσω Χ, κατηγορώντας τις χώρες αυτές για «υποκρισία» και υποστηρίζοντας ότι την ίδια στιγμή στηρίζουν «την ισραηλινή γενοκτονία στη Γάζα».

Παράλληλα, ο ΟΗΕ έχει εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά τις πρώτες εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους και συνδέονταν με τις διαδηλώσεις. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί επίσης ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την ίδια τύχη.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία, κατατάσσουν το Ιράν στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων, πίσω μόνο από την Κίνα.

Μόνο το 2025, οι ιρανικές αρχές φέρεται να εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από το 1989. Τα στοιχεία προέρχονται από τις οργανώσεις Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία, και τη γαλλική Ensemble contre la peine de mort (ECPM – Μαζί κατά της θανατικής ποινής).

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