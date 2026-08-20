Τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορεί να απέχουν 10 χρόνια από τη «στιγμή ChatGPT»

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ενδέχεται να απέχουν ακόμη μία δεκαετία από τη δική τους «ChatGPT στιγμή», δήλωσε ο Wang Xingxing, ιδρυτής της Unitree Robotics, μετά την εντυπωσιακή χρηματιστηριακή είσοδο της εταιρείας του.

Η Unitree έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης την Τετάρτη και η μετοχή της έκλεισε με άνοδο 460% σε σχέση με την τιμή προσφοράς των 150,80 γιουάν. Αυτό σημαίνει ότι η τελική τιμή ήταν πάνω από πενταπλάσια της τιμής στην οποία η εταιρεία τιμολόγησε την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ύψους 905 εκατ. δολαρίων, εν μέσω τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αναδυόμενη αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ.

Μιλώντας την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής στο Πεκίνο, ο Wang δήλωσε ότι μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση στη ρομποτική —η δική της «στιγμή ChatGPT»— θα έρθει όταν ένα ρομπότ μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα άγνωστο σπίτι και να ολοκληρώνει περίπου το 80% των εργασιών μόνο μέσω γραπτών ή φωνητικών εντολών.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί «σε δύο έως τρία χρόνια, αν τα πράγματα εξελιχθούν γρήγορα, ή σε πέντε έως δέκα χρόνια αν εξελιχθούν πιο αργά», είπε, σύμφωνα με τη μετάφραση του CNBC από την ομιλία του στα Mandarin.

Η πρόβλεψη αυτή είναι πιο συγκρατημένη από όσα είχε δηλώσει ο Wang στο ίδιο συνέδριο πέρυσι, όταν είχε πει ότι μια τέτοια στιγμή θα μπορούσε να έρθει σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Η κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συμβάλλοντας στην εκρηκτική άνοδο των τεχνολογικών μετοχών και στην τεράστια ανάπτυξη των υποδομών data centers.

Οι δηλώσεις του Wang αναδεικνύουν το χάσμα μεταξύ του ενθουσιασμού των επενδυτών για τα ανθρωποειδή ρομπότ και των σημερινών εμπορικών δυνατοτήτων τους.

Τα ρομπότ της Unitree παραμένουν λιγότερο αποδοτικά από τους ανθρώπινους εργαζομένους και χρειάζεται να εκπαιδεύονται εκ νέου από την αρχή για κάθε νέα εργασία, δήλωσε ο Wang. Η αδυναμία τους να γενικεύουν τις γνώσεις τους σε διαφορετικές εργασίες και περιβάλλοντα αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το κεντρικό εμπόδιο που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος.

Η μετοχή της Unitree υποχώρησε σχεδόν 19%, κλείνοντας την Πέμπτη στα 687 γιουάν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στην ομιλία του την Πέμπτη, ο Wang είπε ότι η βασική πρόκληση είναι η τελειοποίηση της ακρίβειας των κινήσεων των ρομπότ. Τα ρομπότ μπορούν να σχεδιάζουν αξιόπιστα γενικές κινήσεις, αλλά αποτυγχάνουν όταν πρέπει να πετύχουν την ακρίβεια των «τελευταίων λίγων εκατοστών ή χιλιοστών».

Για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, η Unitree αναπτύσσει έναν «αυτοεξελισσόμενο κύκλο ανάπτυξης», στον οποίο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γράφουν και δοκιμάζουν τον κώδικα ελέγχου των ρομπότ. Τα αποτελέσματα κάθε γύρου αξιολογούνται και τροφοδοτούνται ξανά στο σύστημα, ώστε να βελτιώνεται η επόμενη έκδοση.

Η Κίνα κυριαρχεί στις αυξανόμενες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ

Οι παγκόσμιες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ έφτασαν περίπου τις 19.000 μονάδες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 272% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι κινεζικές εταιρείες αντιπροσώπευαν το 97% αυτών των πωλήσεων, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι οι αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα θα φτάσουν τις 50.000 μονάδες φέτος, από 12.000 το 2025.

«Η IPO της Unitree φέρνει στο επίκεντρο τις εμπορικές δυνατότητες της ρομποτικής έκρηξης στην Κίνα», δήλωσε ο Ying Zhang της Economist Intelligence Unit. Η επόμενη δοκιμασία για την ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη (embodied AI), σύμφωνα με τον Zhang, είναι κατά πόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις θα μεταφραστούν σε αύξηση της παραγωγικότητας και οικονομικές αποδόσεις που θα δικαιολογούν την ανάπτυξη των ρομπότ σε μεγάλη κλίμακα.

Η Nomura ξεκίνησε την κάλυψη της Unitree την Τετάρτη με σύσταση «buy» (αγορά) και τιμή-στόχο τα 370 γιουάν, επικαλούμενη το πλεονέκτημα κόστους του hardware και τον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Ο CEO της Tether χαρακτηρίζει την Unitree «εταιρεία που αξίζει να παρακολουθεί κανείς»

Ο Paolo Ardoino, CEO της εταιρείας stablecoin Tether, δήλωσε στο CNBC ότι η Unitree είναι «σίγουρα η εταιρεία που αξίζει να παρακολουθεί κανείς όσον αφορά την εξέλιξη της ρομποτικής».

Η Tether έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο της ρομποτικής και τον Ιούνιο συμμετείχε, μαζί με τις Nvidia, Amazon, Qualcomm και άλλες εταιρείες, σε γύρο χρηματοδότησης ύψους 1,4 δισ. δολαρίων της γερμανικής NEURA Robotics.

Η Unitree «έχει παρουσιάσει εντυπωσιακές επιδείξεις των δυνατοτήτων της τα τελευταία δύο χρόνια, αναδεικνύοντας την ακρίβεια, τις ικανότητες και την επιδεξιότητα αυτών των ρομπότ. Είναι σίγουρα μια καθοριστική στιγμή», δήλωσε ο Ardoino στην εκπομπή “Squawk Box Europe” την Τετάρτη.