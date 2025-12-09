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ΟΠΑΠ: Μετοχές ύψους €5,7 εκατ. αγόρασε η Allwyn τη Δευτέρα (9/12)
Αναλύσεις
11:21 - 09 Δεκ 2025

ΟΠΑΠ: Μετοχές ύψους €5,7 εκατ. αγόρασε η Allwyn τη Δευτέρα (9/12)

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι την 8 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 8 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 309.892 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,3895 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.698.758,93 ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

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