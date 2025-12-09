ΟΠΑΠ: Μετοχές ύψους €5,7 εκατ. αγόρασε η Allwyn τη Δευτέρα (9/12)

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 8 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 309.892 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,3895 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.698.758,93 ευρώ.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).