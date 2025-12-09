Πανηπειρωτική: Πυρά κατά του σχεδίου νόμου για τα Ιδρύματα - Έρχεται «ιδιωτικοποίηση» του Ζαππείου

Το ΔΣ της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος συνεδρίασε, με βάση ανακοίνωση, εκτάκτως την Δευτέρα 8-12-2025 με θέμα: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ, τοποθέτηση στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο – Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν (με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους Ηπειρώτες) Βουλευτές, Δήμαρχοι, και κυρίως εκπρόσωποι δεκάδων φορέων της Ηπειρωτικής αποδημίας. Μηνύματα συμπαράσταση άρχισαν να καταφθάνουν από φορείς της αποδημίας και της Ηπείρου. Η πλούσια συζήτηση μελών του ΔΣ και με τη συμμετοχή των καλεσμένων, κατέληξε ομόφωνα σε απόφαση του ΔΣ.

Όπως αναφέρει το ψήφισμα:

Το Ψήφισμα

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΔΣ της ΠΣΕ εκφράζει την εντονότατη αντίθεση της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου που θα συζητηθεί αύριο 9-12-2025 στη Βουλή. Θεωρούμε ότι η συνεχής επίκληση στα άρθρα του, στην «βούληση του διαθέτη» είναι προσπάθεια συσκότισης του πραγματικού σκοπού που είναι ολοφάνερος να ιδιωτικοποιηθεί στην ουσία η τεράστια περιουσία των κληροδοτημάτων και να δοθεί βορά σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους.

Ιδιαίτερα το ΔΣ της ΠΣΕ, αντιτίθεται στις διατάξεις που αναφέρονται στο Ζάππειο, το οποίο μετατρέπεται από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Τονίστηκε ότι η πρόθεση των συντακτών του νομοσχεδίου κινείται στις ίδιες κατευθύνσεις που και στο πρόσφατο παρελθόν μας βρήκαν ρητά και καθαρά αντίθετους. Τότε έγινε κατορθωτό κινητοποιώντας όλες της δυνάμεις της Ηπειρωτικής αποδημίας να αποτραπούν οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του Ζαππείου.

Με το Ν 4182/2013 έγινε προσπάθεια για διαμόρφωση πλαισίου παραβίασης της βασικής συνταγματικής μέριμνας για την τήρηση της βούλησης του διαθέτη ως προς τους σκοπούς εκάστου ιδρύματος όπως και τον τρόπο διοίκησης του. Στόχος ήταν η «αξιοποίηση» της περιουσίας των ιδρυμάτων σε όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και του κράτους. Τότε η ΠΣΕ είχε τοποθετηθεί ομόφωνα κατά του νομοσχεδίου και είχε τοποθετηθεί στη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής.

Σήμερα, η νέα προσπάθεια για ανοιχτή και αντισυνταγματική αλλαγή της βούλησης των ευεργετών, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, άφησαν την περιουσία τους για όφελος του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της φτωχολογιάς, και το πέρασμα των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων στη διαχείριση επιχειρηματικών συμφερόντων μας βρίσκει αντίθετους.

Είναι σαφές, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, γνωρίζοντας τις θέσεις της ΠΣΕ και την ευρύτατη αποδοχή τους από το σύνολο των απόδημων Ηπειρωτών, αρνήθηκε την πρόταση κομμάτων να κληθεί και να τοποθετηθεί εκπρόσωπος της στην επιτροπή της Βουλής.

Το ΔΣ της ΠΣΕ καλεί τους Ηπειρώτες Βουλευτές να τιμήσουν την καταγωγή τους και να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Να ζητήσουν την ονομαστική ψηφοφορία, ώστε οι Ηπειρώτες να γνωρίζουμε ποιος είναι με ποιόν.

Η ΠΣΕ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να ενημερωθεί η Ηπειρωτική αποδημία, κάθε Ηπειρώτης, κάθε ηπειρωτικός φορέας και να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεση τους. Θα προχωρήσει σε κάθε ένδικο μέσο στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Καλούμε όλους τους Ηπειρώτες να προασπίσουν τα κληροδοτήματα και ιδιαίτερα τα Ηπειρώτικα.

Ειδικά αναφερόμενοι στο Ζάππειο τονίζουμε για άλλη μια φορά:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ.

ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΔΕΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ!

Καλούμε όλους τους Ηπειρώτες και τους φίλους της Ηπείρου στη μεγάλη γιορτή της παράδοσης και του πολιτισμού, την

ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2026

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ,

σε ένα μεγάλο χορό, που θα αγκαλιάσει το μέγαρο, θα το σφίξει στην Ηπειρώτικη αγκαλιά των χιλιάδων που θα διασφαλίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα των κληροδοτημάτων, την τήρηση του συντάγματος και τη βούληση των διαθετών.