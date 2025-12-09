ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πανηπειρωτική: Πυρά κατά του σχεδίου νόμου για τα Ιδρύματα - Έρχεται «ιδιωτικοποίηση» του Ζαππείου
Επιχειρήσεις
10:51 - 09 Δεκ 2025

Πανηπειρωτική: Πυρά κατά του σχεδίου νόμου για τα Ιδρύματα - Έρχεται «ιδιωτικοποίηση» του Ζαππείου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΔΣ της ΠΣΕ εκφράζει την εντονότατη αντίθεση της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου που θα συζητηθεί αύριο 9-12-2025 στη Βουλή τονίζοντας ότι στόχος είναι να ιδιωτικοποιηθεί στην ουσία η τεράστια περιουσία των κληροδοτημάτων και να δοθεί βορά σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους.

Το ΔΣ της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος συνεδρίασε, με βάση ανακοίνωση, εκτάκτως την Δευτέρα 8-12-2025 με θέμα: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ, τοποθέτηση στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο – Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν (με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους Ηπειρώτες) Βουλευτές, Δήμαρχοι, και κυρίως εκπρόσωποι δεκάδων φορέων της Ηπειρωτικής αποδημίας. Μηνύματα συμπαράσταση άρχισαν να καταφθάνουν από φορείς της αποδημίας και της Ηπείρου. Η πλούσια συζήτηση μελών του ΔΣ και με τη συμμετοχή των καλεσμένων, κατέληξε ομόφωνα σε απόφαση του ΔΣ.

Όπως αναφέρει το ψήφισμα:

Το Ψήφισμα

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΔΣ της ΠΣΕ εκφράζει την εντονότατη αντίθεση της στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου που θα συζητηθεί αύριο 9-12-2025 στη Βουλή. Θεωρούμε ότι η συνεχής επίκληση στα άρθρα του, στην «βούληση του διαθέτη» είναι προσπάθεια συσκότισης του πραγματικού σκοπού που είναι ολοφάνερος να ιδιωτικοποιηθεί στην ουσία η τεράστια περιουσία των κληροδοτημάτων και να δοθεί βορά σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους.

Ιδιαίτερα το ΔΣ της ΠΣΕ, αντιτίθεται στις διατάξεις που αναφέρονται στο Ζάππειο, το οποίο μετατρέπεται από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Τονίστηκε ότι η πρόθεση των συντακτών του νομοσχεδίου κινείται στις ίδιες κατευθύνσεις που και στο πρόσφατο παρελθόν μας βρήκαν ρητά και καθαρά αντίθετους. Τότε έγινε κατορθωτό κινητοποιώντας όλες της δυνάμεις της Ηπειρωτικής αποδημίας να αποτραπούν οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του Ζαππείου.

Με το Ν 4182/2013 έγινε προσπάθεια για διαμόρφωση πλαισίου παραβίασης της βασικής συνταγματικής μέριμνας για την τήρηση της βούλησης του διαθέτη ως προς τους σκοπούς εκάστου ιδρύματος όπως και τον τρόπο διοίκησης του. Στόχος ήταν η «αξιοποίηση» της περιουσίας των ιδρυμάτων σε όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και του κράτους. Τότε η ΠΣΕ είχε τοποθετηθεί ομόφωνα κατά του νομοσχεδίου και είχε τοποθετηθεί στη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής.

Σήμερα, η νέα προσπάθεια για ανοιχτή και αντισυνταγματική αλλαγή της βούλησης των ευεργετών, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, άφησαν την περιουσία τους για όφελος του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της φτωχολογιάς, και το πέρασμα των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων στη διαχείριση επιχειρηματικών συμφερόντων μας βρίσκει αντίθετους.

Είναι σαφές, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, γνωρίζοντας τις θέσεις της ΠΣΕ και την ευρύτατη αποδοχή τους από το σύνολο των απόδημων Ηπειρωτών, αρνήθηκε την πρόταση κομμάτων να κληθεί και να τοποθετηθεί εκπρόσωπος της στην επιτροπή της Βουλής.

Το ΔΣ της ΠΣΕ καλεί τους Ηπειρώτες Βουλευτές να τιμήσουν την καταγωγή τους και να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Να ζητήσουν την ονομαστική ψηφοφορία, ώστε οι Ηπειρώτες να γνωρίζουμε ποιος είναι με ποιόν.

Η ΠΣΕ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να ενημερωθεί η Ηπειρωτική αποδημία, κάθε Ηπειρώτης, κάθε ηπειρωτικός φορέας και να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεση τους. Θα προχωρήσει σε κάθε ένδικο μέσο στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Καλούμε όλους τους Ηπειρώτες να προασπίσουν τα κληροδοτήματα και ιδιαίτερα τα Ηπειρώτικα.

Ειδικά αναφερόμενοι στο Ζάππειο τονίζουμε για άλλη μια φορά:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ.

ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΔΕΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ!

Καλούμε όλους τους Ηπειρώτες και τους φίλους της Ηπείρου στη μεγάλη γιορτή της παράδοσης και του πολιτισμού, την

ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2026

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ,

σε ένα μεγάλο χορό, που θα αγκαλιάσει το μέγαρο, θα το σφίξει στην Ηπειρώτικη αγκαλιά των χιλιάδων που θα διασφαλίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα των κληροδοτημάτων, την τήρηση του συντάγματος και τη βούληση των διαθετών.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» του Τραμ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» του Τραμ

ΕΟΕ: Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Ειδήσεις

ΕΟΕ: Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

ΠΣΕ: Υποχώρηση των εξαγωγών τον Ιανουάριο με παράλληλη υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΣΕ: Υποχώρηση των εξαγωγών τον Ιανουάριο με παράλληλη υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο!
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ