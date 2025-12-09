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Η SMERemediumCap εξασφάλισε €200 εκατ. για το νέο επενδυτικό της ταμείο
Επιχειρήσεις
10:45 - 09 Δεκ 2025

Η SMERemediumCap εξασφάλισε €200 εκατ. για το νέο επενδυτικό της ταμείο

Reporter.gr Newsroom
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Η SMERemediumCap ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την άντληση €200 εκατ. για το διάδοχο επενδυτικό ταμείο της SMERemediumCap II. Τα συνολικά της κεφάλαια υπό διαχείριση ξεπερνούν πλέον τα €340 εκ.

Δεδομένου του υψηλού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στο SMERemediumCap II, που υπερέβη το στόχο, η άντληση των συνολικών κεφαλαίων επιτεύχθηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο, συνεπώς δεν θα υπάρξει συμπληρωματική αύξηση κεφαλαίου στο μέλλον.

Τη νέα αυτή επενδυτική προσπάθεια στήριξαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, η Black Sea Trade & Development Bank, εγχώριες τράπεζες και ακόμη 30 Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία και σημαντικός αριθμός family offices.

Η Ελλάδα, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, αντιμετωπίζει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό που την κρατά δέσμια σε χαμηλή παραγωγικότητα και υστέρηση στην τεχνολογική αναβάθμιση.

Υπάρχουν περίπου σήμερα 2.700 επιχειρήσεις με τζίρο μεταξύ € 10 εκατ. και € 100 εκατ. που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας. Υστερεί η πλειοψηφία σε παραγωγικότητα, ψηφιακή αναβάθμιση, εξωστρέφεια και επάρκεια υποδομών, σύγχρονη οργανωτική και διοικητική δομή, βαθμό εφαρμογής των αρχών ESG και αξιοπιστία ισολογισμών.

Στρατηγική μας επιδίωξη αποτελεί η συμβολή μας με κεφάλαια, τεχνογνωσία, στρατηγική ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού και πρόσβαση στις αγορές στον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο εταιρικό μετασχηματισμό που απαιτούν τα νέα δεδομένα της αγοράς.

Η επενδυτική φιλοσοφία του SMERemediumCap ΙΙ χαρακτηρίζεται από πέντε επενδυτικές δεσμεύσεις:

  1. Να επιταχύνουμε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας ισχυρότερα εταιρικά σχήματα με εξαγωγικό προσανατολισμό και δυνατότητα να αποσβέσουν και να χρηματοδοτήσουν σημαντικές επενδύσεις,
  1. Να στηρίξουμε με μετοχικά κεφάλαια ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ισχυρό αναπτυξιακό αφήγημα και επιχειρηματικές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί,
  1. Να ενισχύσουμε επιχειρήσεις με ώριμα επενδυτικά πλάνα που στερούνται πρόσβασης σε κεφάλαια και ρευστότητα, ή είναι υπερδανεισμένες,
  1. Να υποστηρίξουμε οικογενειακές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα διαδοχής και είναι έτοιμες να αποδεχτούν θεσμική παρουσία στο μετοχικό κεφάλαιο και τη λειτουργία τους,
  1. Να προσφέρουμε τα αναγκαία κεφάλαια σε εταιρείες με ισχυρές εξαγωγικές δυνατότητες, ή/και ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης και ήπιας μετάβασης στην πράσινη οικονομία.

Η SMERemediumCap δεν είναι παθητικός επενδυτής. Επιδιώκει την απόκτηση ισχυρής μετοχικής συμμετοχής και έχει ενεργό παρουσία στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας, σε συνεργασία με τους λοιπούς μετόχους, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού πλάνου, των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων και του επενδυτικού σχεδίου κάθε εταιρείας-στόχου στην οποία επενδύουμε.

Το SMERemediumCap Ι, που ιδρύθηκε το 2020, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των επενδύσεών του και έχει αποκτήσει στρατηγικές μετοχικές συμμετοχές σε σειρά σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως εκτός Αθηνών που προσφέρουν επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, σε 5 πυλώνες της οικονομίας:

  1. Τρόφιμα & αναψυκτικά (συμπ. των εταιρειών οσπρίων και υγιεινής διατροφής Arosis, Γης Βοϊου, Organic 3S, ελαιόλαδου The Olive Legend Group που περιλαμβάνει τις Λατζιμάς, Lasitia, και Olympia Green, των αναψυκτικων ΕΨΑ, του νερού Διός, σε συνεργασία με το fund EOS και τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο),
  2. Business services - Facility management & Energy services (συμπ. των Cordia και ESA Security Solutions, σε συνεργασία με το family office της Μαριάννας Λάτση),
  3. Βιομηχανία, με την, κυρίως εξαγωγική, Doppler στις λύσεις ανελκυστήρων,
  4. Τουρισμός: Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & SPA, σε στρατηγική συνεργασία με τη Marriott, καθώς και το πρωτοποριακό χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών δανείων Tethys (σε συν-επένδυση με το family office του Θανάση Λασκαρίδη και τον όμιλο Brown),
  5. στο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών Πλακεντία και συνεργαζόμενες εταιρείες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία εφαρμόζει βέλτιστα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλες τις εταιρείες που επενδύει. Συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ελκυστικού, ανθρώπινου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας, αξιοπιστίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει, στη διαμόρφωση άριστων συνθηκών συνεργασίας με τους συν-επενδυτές της, ενώ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενημέρωσης των επενδυτών.

Στην SMERemediumCap, Εκτελεστικός πρόεδρος είναι ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, Managing Partner ο κ. Θεόδωρος Μόσχος και Senior Partners είναι οι κ.κ. Γιώργος Μπραΐμης, Ηλίας Μαλανδρής και Σταύρος Μπλάτσιος, στελέχη με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και γνώση της αγοράς. Senior Operating Partners είναι ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ και η κα Λίλα Πετράκη-Γραμμενίδου.

Η στελέχωση της εταιρείας ολοκληρώνεται με 6 ικανούς Junior Partners και Associates. Η πλειοψηφία των στελεχών διαθέτει πολυετή στελεχιακή εμπειρία στην πραγματική οικονομία και την βιομηχανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 11:00
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