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Διαμαντοπούλου: Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του αγροτικού κλάδου
Πολιτική
11:03 - 09 Δεκ 2025

Διαμαντοπούλου: Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του αγροτικού κλάδου

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη αλλαγής της προσέγγισης της αγροτικής πολιτικής και παραγωγής στάθηκε την Τρίτη (9/12) η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των αγροτών διατυπώνει εύλογα και δίκαια αιτήματα

Αναλυτκότερα όσα δήλωσε στο MEGA:

«Πήγα όταν ξεκίνησε το μπλόκο, ήμουν στην Κατερίνη και πέρασα στα Μάλγαρα. Καθίσαμε αρκετές ώρες χωρίς κάμερες, και ΄ήταν δύο κατηγορίες θα έλεγα: οι πολύ νέοι δηλαδή 30 και κάτω και οι μεγαλύτεροι που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία από κινητοποιήσεις και έναν διαφορετικό λόγο. Οι νέοι αγρότες ήταν αγανακτισμένοι όπως όλοι, και με την οργή τους, έβγαζαν μία πλήρη απαξίωση προς κάθε τι το πολιτικό, προς όλα τα κόμματα, προς κάθε δομή ή θεσμό, προς την ΕΕ. Ήταν λόγος απαξιωτικός για τα πάντα, που δεν δίνει ελπίδα για τίποτα. αυτό προερχόταν από νέους κάτω των 30 ετών. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν βλέπουν ελπίδα και από κάπου να πιαστούν. Ήταν μία συζήτηση με εντάσεις ωστόσο δεν με προπηλάκισαν. Όπως δεν είναι όλοι οι αγρότες, απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι και όλοι οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, κτλ. . Παντού υπάρχουν σοβαρές και υγιείς δυνάμεις και υπάρχουν και οι άλλες», είπε αρχικά.

Και συνέχισε η κ. Διαμαντοπούλου: «Δεύτερον, υπήρχαν και οι άνθρωποι που είχαν άλλες εμπειρίες και έβαλαν σειρά ζητημάτων. Η πρώτη που μου έκανε εντύπωση ήταν «σταματήστε να μιλάτε για τις επιδοτήσεις». Οι ίδιοι μου το είπαν. Οι επιδοτήσεις έχουν αργήσει και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα. Οι κινητοποιήσεις είναι διαφορετικές από κάθε άλλη φορά. Νομίζω ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Είμαστε σε φάσμα επιδοτήσεων από την ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια. Ασχολούμαι με την μεταρρύθμιση του αγροτικού από το 2013 και για τα σχέδια πλήρους αναδιάρθρωσης. Έχουν δοθεί πολλά χρήματα διαχρονικά για το αγροτικό – σχεδόν ένα ΑΕΠ – και ως χώρα δεν τα χρησιμοποιήσαμε σωστά. Αυτές οι κινητοποιήσεις να γίνουν η αφορμή να μιλήσουμε σοβαρά για τα άμεσα προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, η ταχύτητα καταβολής των επιδοτήσεων, τα λιπάσματα και οι τιμές τους, το θέμα των ελληνοποιήσεων. Το άλλο που πρέπει να έρθει στη Βουλή, και το ΠΑΣΟΚ αυτό κάνει τώρα, ένα στρατηγικό σχέδιο. Χρειάζεται ως πολιτικό σύστημα να συναινέσουμε και να προχωρήσουμε σε αναδασμούς».

«Επιπλέον, ένα σημαντικό είναι και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Κλιματική αλλαγή, αγορές. Θα έρθουν προϊόντα από την Λ. Αμερική στην Ευρώπη που δεν θα έχουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και θα μπαίνουν μέσα και θα «χτυπούν» το ρύζι», τόνισε κλείνοντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deti8aoct3ht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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