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Χρηματιστήριο: Στόχος η επαναφορά των 2.100 μονάδων
Αναλύσεις
10:08 - 11 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Στόχος η επαναφορά των 2.100 μονάδων 

Reporter.gr Newsroom
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Οριακή υποχώρηση κατά 0,05% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης κλείνοντας στις 2088,61 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 166,2 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος. Με ρευστοποιήσεις δεικτοβαρών τίτλων (ΕΕΕ, ΟΛΠ, Τιτάν, Optima), ο ΓΔ κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2077 μονάδες λίγο μετά τις 2μμ για να αναρριχηθεί στη συνέχεια καταγράφοντας οριακά θετικό πρόσημο λίγο πριν τις δημοπρασίες. Στα αξιοσημείωτα, η κινητικότητα σε τίτλους μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης (στο +0,62% ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,517% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,06%) κατέγραψε οριακές απώλειες με την Εθνική (-0,48%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,54%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,90%), η Κύπρου (-0,58%), ο ΟΛΠ (-1,81%), η Optima (- 0,76%) και η ΕΧΑΕ (-2,19%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+5,09%), το ΔΑΑ (+0,89%), η Helleniq Energy (+0,29%), η Lamda (+0,56%) αλλά και η Crediabank (+6,26%), o Αβαξ (+6,85%), ο ΟΛΘ (+2,28%), η ΕΚΤΕΡ (+6,98%), η Δομική Κρήτης (+6,33%), η Profile (+3,62%) και η Βογιατζόγλου (+6,03%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν. Η Federal προχώρησε στην αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μ.β. χωρίς να υπάρχει ομοφωνία και διατηρώντας στο εξής στάση αναμονής αξιολογώντας τα εισερχόμενα δεδομένα, με τους δείκτες στη Wall Street να αναρριχώνται. Στο ΧΑ, η αντίδραση του ΓΔ στην περιοχή των 2080 μονάδων δημιουργεί προϋποθέσεις για επαναφορά του στις 2100 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 10:24
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