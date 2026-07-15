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Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7
Ανακοινώσεις
18:12 - 15 Ιουλ 2026

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 Ιουνίου 2026 το μέρισμα για τη χρήση 2025 καθορίστηκε σε 0,35 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 527.321 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,0282072630 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,3782072630 ευρώ.

Από το ως άνω μικτό ποσό παρακρατείτε, βάσει του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0189103632 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,3592968998 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της πληρώτριας τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι μέχρι την 31.12.2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-3499298, fax 210-3499564).

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 18:18
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