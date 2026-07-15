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Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών
Πολιτική
18:34 - 15 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης από εγκαίνια δρόμου Ροβιές - Ήλια: Υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Στα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές – Ήλια στη βόρεια Εύβοια παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο σημαντική παρέμβαση για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το έργο, ύψους 17 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα των κατολισθήσεων, αποκαθιστώντας την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που για χρόνια αποτελούσε πηγή κινδύνου για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε συνολικά στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel», υπογραμμίζοντας ότι έχουν προχωρήσει έργα υποδομών, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «κοσμογονία έργων» στην περιοχή, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη δημιουργία του πρώτου κέντρου αιμοκάθαρσης σε δομή πρωτοβάθμιας υγείας στην Ιστιαία, αλλά και τη συμβολή δράσεων όπως το North Evia Pass στην τουριστική ανάκαμψη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση «κρίνεται από την αξιοπιστία και τα έργα που παραδίδει» και όχι από την επικοινωνία, ενώ υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

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Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί και η προώθηση του κεντρικού βόρειου οδικού άξονα της Εύβοιας, τονίζοντας ότι οι μελέτες θα προχωρήσουν ώστε να υλοποιηθεί και αυτή η εκκρεμότητα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε από την πλευρά του: «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τη βόρεια Εύβοια, το οποίο αναβαθμίζει τις μετακινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής, παράλληλα όμως διασφαλίζει ότι οι μετακινήσεις αυτές θα γίνονται με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, άρα είναι πραγματικά μία αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Φάνης Σπανός ανέφερε: «Οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό προσωπικά για την κοσμογονία έργων που πραγματοποιείται στην Εύβοια.

Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε έως εδώ. Όμως, με κοινή, με συλλογική προσπάθεια βρέθηκαν όλα. Βρέθηκαν τα 17 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και οφείλω να ευχαριστήσω συνολικά την κυβέρνηση αλλά και τον κ. Παπαθανάση ειδικότερα. Και μια παρένθεση, επειδή ρωτάνε πολλοί, καλοπροαίρετα ή λιγότερο καλοπροαίρετα, “τι έγιναν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης;” Να, κυρίες και κύριοι, τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης” και σε πάρα πολλά ακόμη παραδείγματα».

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