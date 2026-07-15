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Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Νομίσματα
14:00 - 15 Ιουλ 2026

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του Bitcoin ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, τα οποία διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή ώθησε το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έως τα 65.000 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Ύστερα από την έντονη μεταβλητότητα που επικράτησε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, λόγω της μεγαλύτερης πώλησης Bitcoin που πραγματοποίησε ποτέ η Strategy και της κατάρρευσης της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Bitcoin άρχισε να ανακάμπτει σταδιακά από τα χαμηλά των 61.600 δολαρίων.

Οι αγοραστές κατάφεραν να οδηγήσουν την τιμή έως τα 64.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου το Bitcoin κινήθηκε κυρίως πλάγια.

Ωστόσο, η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή άσκησε εκ νέου πιέσεις στην αγορά και τη Δευτέρα το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 62.000 δολάρια. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό του Ιουνίου, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Οι αναλυτές ανέμεναν σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τον Μάιο, όμως τα τελικά στοιχεία αποδείχθηκαν ακόμη πιο ευνοϊκά, καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,5%, χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα, με το Bitcoin να πραγματοποιεί ισχυρό ανοδικό ράλι και να ξεπερνά προσωρινά τα 65.000 δολάρια, σημειώνοντας υψηλό τριών εβδομάδων.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η τιμή του έχει υποχωρήσει ελαφρώς στα 64.500 δολάρια, ενώ η συνολική χρηματιστηριακή του αξία πλησιάζει τα 1,3 τρισ. δολάρια. Η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στο 56,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 60 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα και πλέον ανέρχεται στα 2,28 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7), το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,99%, στα 64.608,55 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει άλμα 4,34%, στα 1.876 δολάρια, το BNB ενισχύεται κατά 1,33%, στα 578 δολάρια, και το XRP καταγράφει κέρδη 3,48%, στα 1,11 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana κερδίζει 2,51%, στα 77,27 δολάρια, το HYPE σημειώνει ράλι 6,41%, στα 67,97 δολάρια, ενώ το Litecoin ενισχύεται κατά 3,98%, στα 45,47 δολάρια.

Τέλος, το XMR καταγράφει κέρδη 0,51%, στα 325 δολάρια, ενώ το LEO Token σημειώνει άνοδο 2,55%, στα 9,80 δολάρια.

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