Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

Την επιθυμία του να δει τις ισραηλινές δυνάμεις να αποχωρούν από τον νότιο Λίβανο εξέφρασε την Τρίτη (14/7) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα, θα μπορούσε να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι μια ισραηλινή αναδίπλωση από τον νότιο Λίβανο θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρώσουν την προσοχή τους στο Ιράν.

«Να αναδιπλωθεί. Αυτή είναι μια άλλη λέξη. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Λίβανο και το Ισραήλ διαχειρίζεται πολύ καλά την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Θα ήταν καλό να αποχωρήσει. Νομίζω ότι τότε τα πράγματα θα ηρεμήσουν κάπως, γιατί πρέπει να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας στη μεγάλη υπόθεση. Και η μεγάλη υπόθεση είναι το Ιράν», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Σύρος ομόλογός του, Άχμεντ αλ Σαράα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ με διαφορετικό τρόπο από το Ισραήλ, με λιγότερες καταστροφές.

«Θα μπορούσε να αναλάβει τη Χεζμπολάχ και να το κάνει διαφορετικά. Δεν θα ισοπέδωνε κτίρια. Μισούσα να βλέπω κτίρια να καταρρέουν», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αλ Σαράα, ο οποίος στο παρελθόν είχε ηγηθεί συριακής οργάνωσης που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που χαρακτηρίζονται ως κρατικοί χορηγοί της τρομοκρατίας, για πρώτη φορά από το 1979.

«Ναι, πιστεύω ότι θα ήταν πιο ακριβής (σ.σ. η αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ). Και μπορώ να σας πω ότι πιστεύω πως θα ήθελε να το κάνει», κατέληξε ο Τραμπ.