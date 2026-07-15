Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,12% στις 642,84 μονάδες, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ωστόσο να κινούνται κυρίως «στα κόκκινα».
Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε 0,51% στις 25,018.81 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE έχασε 0,13% στις 10,515.92 μονάδες. Στον αντίποδα, ο CAC της Γαλλίας ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 8,382.43 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου υποχώρησε 0,85% στις 52,411.25 μονάδες, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο ισπανικός ΙBEX ο οποίος σημείωσε πτώση 0,42% στις 19,275.50 μονάδες.