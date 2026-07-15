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Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
20:00 - 15 Ιουλ 2026

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν μέσω μικτών μηνυμάτων από εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Με μικρές διακυμάνσεις ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (15/7) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα της ASML παρείχαν στήριξη στις αγορές, ωστόσο η θετική τους επίδραση περιορίστηκε από τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία της IBM στη Wall Street, καθώς και από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,12% στις 642,84 μονάδες, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ωστόσο να κινούνται κυρίως «στα κόκκινα».

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε 0,51% στις 25,018.81 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE έχασε 0,13% στις 10,515.92 μονάδες. Στον αντίποδα, ο CAC της Γαλλίας ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 8,382.43 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου υποχώρησε 0,85% στις 52,411.25 μονάδες, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο ισπανικός ΙBEX ο οποίος σημείωσε πτώση 0,42% στις 19,275.50 μονάδες.

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