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Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου
Magazino
23:00 - 15 Ιουλ 2026

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Reporter.gr Newsroom
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Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον Τομ Χόλαντ, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε τα παιδιά της να μεγαλώσουν έχοντας τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια ευγένεια με τον νεαρό Βρετανό ηθοποιό, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Οι δύο πρωταγωνιστές παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «e-talk» του CTV, όπου η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον συμπρωταγωνιστή της. Στην ταινία, η Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη, ενώ ο Χόλαντ ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 22:25
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