KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η ALTUS-LSA, ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ, UAV/S), ανακοινώνειτην επιτυχή ολοκλήρωση των βολών του KERVEROS στο Πεδίο Βολής Κρήτης, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή ωριμότητα του πρώτου ελληνικού UCAV (Unmanned CombatAerial Vehicle) με αντιαρματικούς πυραύλους.

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση του KERVEROS στη φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας και θέτει τις βάσεις για την εμπορική του αξιοποίηση εντός του 2026. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο τόσο για την ALTUS-LSA όσο και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία εισέρχεται πλέον στον τομέα των οπλισμένων μη επανδρωμένων συστημάτων (UCAVs).

Το KERVEROS, που αναπτύχθηκε σε στρατηγική συνεργασία με την MBDA, συνδυάζει το βαρέως τύπου οκτακόπτεροATL AS 8 με τον αντιαρματικό πύραυλο AKERON MP, έναν από τους πλέον προηγμένους πυραύλους 5ης γενιάς παγκοσμίως. Οι επιτυχημένες βολές, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα,επικύρωσαν την πλήρη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, του συστήματος πτήσης, των ηλεκτρο-οπτικών αισθητήρων, του συστήματος ελέγχου πυρός και του οπλικού φορτίου σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

«Οι επιτυχημένες βολές του KERVEROS επιβεβαιώνουν στην πράξη την τεχνογνωσία και τη συνέπεια της ομάδας μας. Σε συνεργασία με την MBDA, αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο UCAV που ανταποκρίνεται σε σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης του συστήματος» δήλωσε ο Ζαχαρίας Σαρρής,Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS-LSA.

Η ανάπτυξη του UKAV KERVEROS είναι αποτέλεσμα πολυετούς επένδυσης σε R&D και διαδοχικών επιχειρησιακών δοκιμών από την ALTUS-LSA – από τις πρώτες πτήσεις το 2023 έως τη συμμετοχή της στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός–25» με μονάδες του Ελληνικού Στρατού στον Έβρο. Με τεχνολογίες που αναπτύσσει στα Χανιά, η ALTUS-LSA επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να σχεδιάζει, να αναπτύσσεικαι να παραδίδει ολοκληρωμένα μη επανδρωμένα συστήματα υψηλής ακρίβειας, έτοιμα να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή και διεθνή άμυνα.