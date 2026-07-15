KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση του KERVEROS στη φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας και θέτει τις βάσεις για την εμπορική του αξιοποίηση εντός του 2026. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο τόσο για την ALTUS-LSA όσο και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία εισέρχεται πλέον στον τομέα των οπλισμένων μη επανδρωμένων συστημάτων (UCAVs).
Το KERVEROS, που αναπτύχθηκε σε στρατηγική συνεργασία με την MBDA, συνδυάζει το βαρέως τύπου οκτακόπτεροATL
«Οι επιτυχημένες βολές του KERVEROS επιβεβαιώνουν στην πράξη την τεχνογνωσία και τη συνέπεια της ομάδας μας. Σε συνεργασία με την MBDA, αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο UCAV που ανταποκρίνεται σε σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης του συστήματος» δήλωσε ο Ζαχαρίας Σαρρής,Διευθύνων Σύμβουλος της ALTUS-LSA.
Η ανάπτυξη του UKAV KERVEROS είναι αποτέλεσμα πολυετούς επένδυσης σε R&D και διαδοχικών επιχειρησιακών δοκιμών από την ALTUS-LSA – από τις πρώτες πτήσεις το 2023 έως τη συμμετοχή της στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός–25» με μονάδες του Ελληνικού Στρατού στον Έβρο. Με τεχνολογίες που αναπτύσσει στα Χανιά, η ALTUS-LSA επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να σχεδιάζει, να αναπτύσσεικαι να παραδίδει ολοκληρωμένα μη επανδρωμένα συστήματα υψηλής ακρίβειας, έτοιμα να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή και διεθνή άμυνα.