Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας εξαπέλυσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, καταγγέλλοντας ότι περισσότεροι από 300.000 ασφαλισμένοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους λόγω των υπέρογκων αυξήσεων στα ασφάλιστρα. Παράλληλα, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει θέσει τη χώρα σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με αποκλειστικό γνώμονα το κομματικό συμφέρον.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση για τις αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 300.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους, παρότι επί δεκαετίες κατέβαλαν ασφάλιστρα με την προσδοκία ότι θα διατηρούσαν ισόβια ασφαλιστική κάλυψη.

«Οι ασφαλισμένοι εξαναγκάστηκαν σε μια βίαιη έξοδο από τα συμβόλαιά τους, καθώς σήμερα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις θηριώδεις αυξήσεις των ασφαλίστρων», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι από περισσότερους από 700.000 ασφαλισμένους έχουν απομείνει περίπου 240.000.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην, όπως είπε, «ανοχή και συγκατάθεση της Πολιτείας», επισημαίνοντας ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, εφαρμόζονται μηχανισμοί αποθεματοποίησης που προστατεύουν τους ασφαλισμένους από τις υπέρογκες επιβαρύνσεις σε μεγαλύτερη ηλικία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, υποστηρίζοντας ότι «υπήρξε αποτυχία των ελέγχων» και κάλεσε τόσο την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και την κυβέρνηση να παρέμβουν άμεσα.

«Όταν μιλάμε για ακρίβεια και αισχροκέρδεια, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ και τα ενοίκια. Είναι και όλες αυτές οι ανελαστικές δαπάνες», τόνισε.

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξής της, η κ. Αποστολάκη υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσηλωμένο στον στόχο της εκλογικής πρωτιάς.

«Η πρώτη θέση δεν είναι ανέφικτη. Αγωνιζόμαστε γι' αυτήν, γιατί από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε ποτέ κανείς τη μοίρα ενός τόπου», δήλωσε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό στόχο λόγω της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού.

Αναφερόμενη, τέλος, στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει ήδη εισέλθει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

«Έχει βάλει τη χώρα σε παρατεταμένη εκλογική περίοδο», είπε, εκτιμώντας ότι η απόφαση για την ημερομηνία των εκλογών θα ληφθεί με «μικροκομματικά, ιδιοτελή και παραταξιακά κριτήρια», ανάλογα με τις εισηγήσεις των επικοινωνιακών του συμβούλων.