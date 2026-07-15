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ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
21:45 - 15 Ιουλ 2026

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβαλε για τις 23 Ιουλίου τη λήψη απόφασης σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς οι χώρες-μέλη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη συμφωνία κατά τη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες.      

Πιο αναλυτικά, η έλλειψη συναίνεσης οδήγησε τους «27» στην απόφαση να παρατείνουν κατά μία εβδομάδα τις διαβουλεύσεις, μεταθέτοντας την τελική απόφαση για τις νέες κυρώσεις.

Ως συνέπεια της αναβολής, η ΕΕ προχώρησε και στην παράταση της ισχύος του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο έληγε σήμερα. Το ανώτατο όριο παραμένει στα 44 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας που χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεών της στην Ουκρανία.

Χωρίς την παράταση του μέτρου, η τιμή του ρωσικού πετρελαίου που επιτρέπεται να εξάγεται στις διεθνείς αγορές θα μπορούσε να προσεγγίσει τα επίπεδα των διεθνών τιμών, οι οποίες σήμερα διαμορφώνονται πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, υπό την επίδραση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν.

Παρά τους διαδοχικούς γύρους διαπραγματεύσεων, τα κράτη-μέλη δεν κατόρθωσαν να γεφυρώσουν τις διαφωνίες τους. Μεταξύ άλλων, η Βουλγαρία εξακολουθεί να αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων κατά του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, ενώ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ασκούνται πιέσεις ώστε να μην υιοθετηθεί γενική απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων εισόδου (βίζας) σε όλους τους Ρώσους που συμμετείχαν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρά τις διαφωνίες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εμφανίστηκε αισιόδοξη από το Κίεβο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

«Είμαι πεπεισμένη ότι η 21η δέσμη κυρώσεων, όπως και οι προηγούμενες, θα εγκριθεί, ακόμη κι αν χρειαστούν ορισμένοι συμβιβασμοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 21:16
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