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Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους
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09:18 - 14 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου και αρκετές δευτερεύουσες επιπτώσεις σε όλο το φάσμα των αγορών.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος προβληματισμός έγκειται όχι μόνο στην αυξητική πορεία των τιμών των καυσίμων που επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις αλλά και στην επάρκειά τους σε συγκεκριμένους τομείς (jet fuel), όπου σύμφωνα με το Reuters υπάρχει επάρκεια μόλις για 30 ημέρες.

Όπως γίνεται κατανοητό αν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση ή δεν βρεθούν άλλοι οδοί μεταφοράς, οι κρίσιμες για την χώρα μεταφορές (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές κα) θα αντιμετωπίσουν εν μέσω high season σοβαρά θέματα.

Ειδικότερα για τις αερομεταφορές στο έτσι και αλλιώς πιεστικό γεωπολιτικό περιβάλλον θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την δυσκολία να hedgάρουν τιμές καυσίμων για τον επόμενο χρόνο εφόσον βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Παρά τους όποιους προβληματισμούς η ελληνική αγορά κατάφερε να συγκρατήσει τις απώλειες και να κλείσει ουσιαστικά αμετάβλητη (2512 μονάδες) κυρίως εξαιτίας της πορείας των διυλιστηρίων (πολυετή υψηλά) και της ΕΥΔΑΠ (ιστορικό υψηλό).

Η υπόλοιπη αγορά είχε μικτή εικόνα με την γνωστή διαφοροποίηση υπέρ της υψηλής κεφαλαιοποίησης που συνεχίζει να υπερτερεί έναντι της μεσαίας, ενώ ο τζίρος παρέμεινε σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα.

Σήμερα εκκινεί η ΑΜΚ της ΕΛΧΑ έως το ποσό των 300 εκ.€ , με παραίτηση των παλαιών μετόχων και με μέγιστη τιμή διάθεσης τα 4,86€.

Σημαντική - αν και μακροπρόθεσμη - η προειδοποίηση από το ΔΝΤ για την ευρωπαϊκή οικονομία ότι ο δείκτης χρέους κινδυνεύει να υπερβεί το 130% μέχρι το 2030, αναφορά που πάντως δεν ακουμπάει την ελληνική οικονομία που βρίσκεται σε άλλη φάση του κύκλου χρέους με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για μείωση του ποσοστού κάτω από το 120% έως το 2029.

Παράλληλα θετικά επιδρά η αναμενόμενη ενεργοποίηση εντός του Σεπτεμβρίου της αναβάθμισης της αγοράς από τον δείκτη Stoxx που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξένων οίκων θα επιφέρει σημαντικές εισροές ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο, ενώ και οι σημαντικές αγορές Ιδίων Μετοχών κυρίως από τραπεζικές μετοχές εξισορροπούν την πλεονάζουσα προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση οι αντίρροπες δυνάμεις που υπάρχουν στην αγορά έχουν αρκετά βέλη στην φαρέτρα τους και μένει να φανεί ποιος θα επικρατήσει μεσοπρόθεσμα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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