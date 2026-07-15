Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα και βρέφος

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων – Νικήτης, στη Χαλκιδική, όταν σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ βυτιοφόρου οχήματος και Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 18:30 για τροχαίο δυστύχημα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την παροχή βοήθειας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού απεγκλώβισαν από το Ι.Χ. μια γυναίκα και ένα βρέφος χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ανέσυραν έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί σοβαρά.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.