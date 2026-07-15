Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορεί να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot έως το τέλος του έτους

Η Ουκρανία εκτιμά ότι θα έχει αποκτήσει την απαραίτητη τεχνική δυνατότητα για την παραγωγή πυραύλων που χρησιμοποιούνται στα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας Patriot μέχρι το τέλος του 2026, δήλωσε την Τετάρτη (15/7) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους ότι η χώρα διαθέτει ήδη έναν εκτοξευτή και έναν πύραυλο για το υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό πρόγραμμα «Freyja», εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δοκιμές του συστήματος θα ολοκληρωθούν με επιτυχία.