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Χρηστίδης: Οι πολίτες θα κρίνουν τα προγράμματα και τις προτάσεις μας, όχι τις δημοσκοπήσεις
Πολιτική
21:10 - 15 Ιουλ 2026

Χρηστίδης: Οι πολίτες θα κρίνουν τα προγράμματα και τις προτάσεις μας, όχι τις δημοσκοπήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε προεκλογική τροχιά εξέφρασε σήμερα (15/7) ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα που εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία δείχνει πως «οι υπουργοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια και κάνουν προεκλογική καμπάνια».

Όπως τόνισε, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και «η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. Και αύριο το πρωί αν μπορούσαν να προκηρυχθούν εκλογές, θα ήταν καλό».

Αναφερόμενος στη λειτουργία της Βουλής, επισήμανε ότι οι συνεχείς παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και αντικαταστάσεις βουλευτών δημιουργούν μια «ευτελιστική εικόνα για το πολιτικό σύστημα και τη Δημοκρατία».

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να καταθέτει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνίας, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που τις απορρίπτει.

Ειδική αναφορά έκανε στην πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και στη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, επισημαίνοντας ότι «οι πολίτες θα μας κρίνουν για αυτές τις προτάσεις όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, με βάση τα προγράμματα που καταθέτουμε και όχι τις δημοσκοπήσεις».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα δικαιωθεί στις προτάσεις του, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις συντάξεις χηρείας.

Όπως σημείωσε, «όταν πέρυσι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασαν την πρότασή τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μαρινάκης έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές και πού θα βρούμε τα λεφτά. Όταν πριν από ένα μήνα, η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε το συγκεκριμένο μέτρο στη Βουλή, θέλανε να το επιβραβεύσουμε και να πανηγυρίσουμε».

Σχολιάζοντας την τραγική απώλεια του 20χρονου στο Άργος και τις δηλώσεις του δημάρχου, ο Παύλος Χρηστίδης επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτές, κάνοντας λόγο για «σιωπή» απέναντι σε τοποθετήσεις που προσβάλλουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

«Βλέπουμε και τη σιωπή των αμνών ξανά από την κυβέρνηση. Δηλαδή βγαίνει ο κύριος Δημητριάδης λέει κάποια πράγματα. Σιωπή από την κυβέρνηση. Βγαίνει ο δήμαρχος Άργους και τι λέει; Να επιστρέψουμε στη δεκαετία του 50, όταν κάποιος άνθρωπος με αόρατη αναπηρία ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αναπηρία ήταν στα υπόγεια κλεισμένος και οι οικογένειες είχαν ένα στίγμα μέσα τους και στη συμπεριφορά τους. Τρεις μέρες μετά τη δήλωση του δημάρχου Άργους για τη μητέρα αυτού του παιδιού που δολοφονήθηκε, θα πει κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η Νέα Δημοκρατία;», συμπλήρωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης επανέλαβε ότι το κόμμα διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι «όποιος μπαίνει στο γήπεδο μπαίνει για να κερδίσει. Το πίστευα και το πιστεύω. Ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%, ήμουν στην πρώτη γραμμή της μάχης γιατί πίστευα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων».

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