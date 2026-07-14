Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Με μικρή χρονική υστέρηση η υποχώρηση στο Euronext Athens με τον ΓΔ να κατηφορίζει έως τις 2476 μονάδες (-1,4%) υπό το βάρος των δυσμενών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και να καταλήγει τελικά έπειτα από αρκετές διακυμάνσεις και ενδοσυνεδριακό γύρισμα μετά τις 14:30 στις 2508 -0,16%.

Υψηλότερος ο τζίρος από τα χθεσινά επίπεδα στα 245 εκ. και με σχετική υπεροπλία των καθοδικών μετοχών τόσο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (8 ανοδικές για 14 καθοδικές) όσο και στο σύνολο της αγοράς (43 vs 86).

Σημαντική η πίεση μέχρι τα μέσα της συνεδρίασης στον τραπεζικό κλάδο (χαμηλό ΔΤΡ -2,5%) και τις μεγαλύτερες απώλειες σε ΕΤΕ -1,7%, BOCHGR -2.2%, παρά την θετική έκθεση της JP Morgan για τον κλάδο.

Υποχώρηση και σε άλλους δεικτοβαρείς τίτλους όπως ΕΥΔΑΠ -2,5%, ΒΙΟ -2,2%, ΑΚΤR -2,3%, CENER -2,8%, ΑΡΑΙΓ -1% λόγω και των νέων ανατιμήσεων στις τιμές του πετρελαίου και την μικρής επάρκειας αεροπορικών καυσίμων και ΕΛΧΑ -2,3% στο ξεκίνημα της κρίσιμης για τα μελλοντικά της επιχειρηματικά σχέδια ΑΜΚ έως 300 εκ. με την μέγιστη τιμή διάθεσης στα 4,86.

ΕΛΠΕ +2,1% και ΜΟΗ -0,88% (αλλά με ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό) σταθερά σε πολυετή υψηλά λόγω των περιθωρίων διύλισης συνδυαστικά με τις αυξημένες τιμές του προϊόντος, ΛΑΜΔΑ +1,1% στον απόηχο των αισιόδοξων δηλώσεων για θετική έκβαση των συζητήσεων με το ION Group, MTLN +1.1% & OTE +1.9% με θετικά κλεισίματα στον FTSE.

Συγκριτικά καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.7%) με ABAΞ +2,9%, ΚΡΙ +2%, ΕΧΑΕ +0,4%, ΦΡΛΚ +0,6%, ΚΟΥΕΣ +0,6% να κινούνται ανοδικά ενώ την αντίθετη κατεύθυνση ακολούθησαν οι ΠΡΟΝΤΕΑ -4,2%, BYLOT -3,1%, ADPS -2.3%, ΑΛΜΥ -0.9%, ΙΝΤΚΑ -2%, ΟΤΟΕΛ -1.8%.

Παρόμοια κατάσταση και στην χαμηλή με σχετική προσφορά τίτλων σε ΚΟΥΑΛ -2,8%, ΦΑΙΣ -2,1%.

Καθολική υποχώρηση σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές με τον δείκτη Stoxx600 -0.4% και τον Dax -0.3% την ώρα που τα futures στις ΗΠΑ δείχνουν μεικτά πρόσημα με ανοδικά τον Nasdaq και καθοδικά τον Dow.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης