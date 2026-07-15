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Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια
Ειδήσεις
18:25 - 15 Ιουλ 2026

Ουκρανία: Μάχη για τη διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών που απειλούνται από ρωσικά πλήγματα σε λιμάνια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει τα λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα και να διασφαλίσει τις εξαγωγές σιτηρών σε επίπεδα όχι χαμηλότερα από εκείνα της προηγούμενης περιόδου, δήλωσε την Τετάρτη (15/7) στο Reuters ο υφυπουργός Οικονομίας της χώρας, Τάρας Βισότσκι.      

Όπως επισημαίνεται, η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις της τις τελευταίες εβδομάδες κατά των λιμενικών υποδομών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και κατά φορτηγών πλοίων που εισέρχονται στα λιμάνια της Οδησσού για την εξαγωγή σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, μεσίτες της ναυτιλιακής αγοράς αναφέρουν ότι οι πλοιοκτήτες αρνούνται να προσεγγίσουν ουκρανικά λιμάνια λόγω της απότομης αύξησης των πολεμικών κινδύνων, ενώ οι έμποροι έχουν αναστείλει τις αγορές.

«Το κράτος αναγνωρίζει ως προτεραιότητα τη διατήρηση των αγροτικών εξαγωγών», δήλωσε ο Βισότσκι.

«Θα είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διατηρήσουμε τις ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες εξαγωγών, προκειμένου να στηρίξουμε τη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια σε επίπεδο όχι χαμηλότερο από το περσινό», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι πριν από τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις, η Ουκρανία προέβλεπε εξαγωγές περίπου 43 εκατομμυρίων μετρικών τόνων για την περίοδο 2026/27, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο. Την προηγούμενη περίοδο είχε εξαγάγει περισσότερους από 37 εκατομμύρια τόνους.

Η μεγαλύτερη αγροτική ένωση της χώρας, η UAC, δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο της δυνατότητάς της να εξάγει σιτηρά μέσω των ζωτικής σημασίας λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα, εξαιτίας της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Όπως επισημαίνει το Reuters, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, οι αγροτικές εξαγωγές, όπως τα σιτηρά και τα φυτικά έλαια, παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή εισροής ξένου συναλλάγματος για την Ουκρανία, με πάνω από το 90% των προϊόντων αυτών να μεταφέρονται μέσω τριών λιμανιών στη νότια περιοχή της Οδησσού.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 18:25
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