Euroxx: Ανεβάζει στα €4,7 την τιμή-στόχο για την Avax

Η Euroxx συνεχίζει αναφέροντας πως οι μετοχές διαπραγματεύονται με ελκυστικό δείκτη P/E 9,8x το 2026, με την ενημερωμένη τιμή-στόχο μας στα 4,7 ευρώ/μετοχή (από 3,4 ευρώ/μετοχή), με δυνατότητα ανόδου 37%.
Η Euroxx συνεχίζει:
Αύξηση εσόδων από κατασκευές: Αναμένουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα παρέχει σταθερά κέρδη EBITDA και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών κατά τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο (2,54 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025) και η ορατή μελλοντική πορεία (έργα άνω των 11 δισ. ευρώ σε δημόσια έργα, ιδιωτικά έργα και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) θα πρέπει να διασφαλίσουν ένα EBITDA άνω των 80 εκατ. ευρώ ετησίως στον κατασκευαστικό τομέα, κατά την περίοδο πρόβλεψης.
Ισχυρή κρυφή αξία στις παραχωρήσεις: Περίπου το 45% των ηλεκτρικών οχημάτων της AVAX προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με σημαντικές ροές μερισμάτων κατά τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί αυτό το κρυφό περιουσιακό στοιχείο και συνεχίζει να αποτιμά την AVAX ως μια καθαρά κατασκευαστική δραστηριότητα.
Οι μετοχές παραμένουν σε μεγάλη έκπτωση: Αποτιμούμε την AVAX με αποτίμηση αθροίσματος των μερών και PT 4,7 ευρώ/μετοχή. Εφαρμόζουμε το DDM για το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με κόστος ιδίων κεφαλαίων 7,0% και DCF για τον τομέα των κατασκευών με υπονοούμενο EV/EBITDA 5,9x το 2026E. Οι μετοχές διαπραγματεύονται με EV/EBITDA και P/E 6,9x και 9,8x αντίστοιχα το 2026E, μια έκπτωση σε σχέση με τους διεθνείς ομολόγους τους (EV/EBITDA 7,3x, P/E 14,1x).