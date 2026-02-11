ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Euroxx: Ανεβάζει στα €4,7 την τιμή-στόχο για την Avax
Αναλύσεις
10:28 - 11 Φεβ 2026

Euroxx: Ανεβάζει στα €4,7 την τιμή-στόχο για την Avax

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Euroxx ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενημέρωσε το μοντέλο της για την AVAX, την τρίτη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, μετά την ισχυρή απόδοση του 2025 και τις ενημερωμένες οδηγίες της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένει πλέον κέρδη EBITDA το 2025 ύψους 120 εκατ. ευρώ, από 103 εκατ. ευρώ προηγουμένως, λόγω υψηλότερων περιθωρίων κέρδους και ταχύτερης εκτέλεσης στον κατασκευαστικό τομέα. 

Η Euroxx συνεχίζει αναφέροντας πως οι μετοχές διαπραγματεύονται με ελκυστικό δείκτη P/E 9,8x το 2026, με την ενημερωμένη τιμή-στόχο μας στα 4,7 ευρώ/μετοχή (από 3,4 ευρώ/μετοχή), με δυνατότητα ανόδου 37%.

Η Euroxx συνεχίζει:

Αύξηση εσόδων από κατασκευές: Αναμένουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα παρέχει σταθερά κέρδη EBITDA και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών κατά τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο (2,54 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025) και η ορατή μελλοντική πορεία (έργα άνω των 11 δισ. ευρώ σε δημόσια έργα, ιδιωτικά έργα και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) θα πρέπει να διασφαλίσουν ένα EBITDA άνω των 80 εκατ. ευρώ ετησίως στον κατασκευαστικό τομέα, κατά την περίοδο πρόβλεψης.

euroxx2 cd7de

Ισχυρή κρυφή αξία στις παραχωρήσεις: Περίπου το 45% των ηλεκτρικών οχημάτων της AVAX προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με σημαντικές ροές μερισμάτων κατά τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί αυτό το κρυφό περιουσιακό στοιχείο και συνεχίζει να αποτιμά την AVAX ως μια καθαρά κατασκευαστική δραστηριότητα.

Οι μετοχές παραμένουν σε μεγάλη έκπτωση: Αποτιμούμε την AVAX με αποτίμηση αθροίσματος των μερών και PT 4,7 ευρώ/μετοχή. Εφαρμόζουμε το DDM για το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με κόστος ιδίων κεφαλαίων 7,0% και DCF για τον τομέα των κατασκευών με υπονοούμενο EV/EBITDA 5,9x το 2026E. Οι μετοχές διαπραγματεύονται με EV/EBITDA και P/E 6,9x και 9,8x αντίστοιχα το 2026E, μια έκπτωση σε σχέση με τους διεθνείς ομολόγους τους (EV/EBITDA 7,3x, P/E 14,1x).

euroxx 88d1c

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα βροχερό απόγευμα στο λονδρέζικο στούντιο της εικαστικού Κωνσταντίνας Κρικζώνη
Magazino

Ένα βροχερό απόγευμα στο λονδρέζικο στούντιο της εικαστικού Κωνσταντίνας Κρικζώνη

Η Ξάνθη κάνει «rebranding» με όχημα την πολιτιστική της κληρονομιά
Magazino

Η Ξάνθη κάνει «rebranding» με όχημα την πολιτιστική της κληρονομιά

Υβόννη Μαλτέζου: Αν με τον όρο «νέα» εννοούμε ανοιχτή στην εμπειρία, τότε ναι, είμαι νέα
Magazino

Υβόννη Μαλτέζου: Αν με τον όρο «νέα» εννοούμε ανοιχτή στην εμπειρία, τότε ναι, είμαι νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Optima για Aegean: Σύσταση «Αγορά» με τιμή-στόχο €14,70 παρά το αυξημένο κόστος καυσίμων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Optima για Aegean: Σύσταση «Αγορά» με τιμή-στόχο €14,70 παρά το αυξημένο κόστος καυσίμων

Euroxx Securities: Αναβάθμιση για τον ΟΤΕ στα €21,3 – Περιθώριο ανόδου 16,4% και ισχυρές ταμειακές ροές
Αναλύσεις

Euroxx Securities: Αναβάθμιση για τον ΟΤΕ στα €21,3 – Περιθώριο ανόδου 16,4% και ισχυρές ταμειακές ροές

Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ