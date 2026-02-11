Η Ξάνθη κάνει «rebranding» με όχημα την πολιτιστική της κληρονομιά

Μια σύντομη επίσκεψη στην Ξάνθη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού, μάς έδειξε μια πόλη που μετατρέπει τον πολιτισμό και την ιστορία της σε σχέδιο ανάπτυξης για το μέλλον.

Το Καρναβάλι της Ξάνθης

Το καρναβάλι είναι η πιο αναγνωρίσιμη «υπογραφή» της Ξάνθης τον χειμώνα: μια διοργάνωση που βγάζει την πόλη στον δρόμο, με παρελάσεις, μουσική, συναυλίες, δρώμενα και έντονη συμμετοχή συλλόγων, ομάδων και εθελοντών.

Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι – Θρακικές Λαογραφικές Εορτές είναι ο μακροβιότερος θεσμός της πόλης: ξεκίνησε το 1966 και πέρασε φάσεις εξέλιξης και «μεταμορφώσεων» χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του ως γιορτή συμμετοχής. Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο καρναβάλι στη Βόρεια Ελλάδα και το δεύτερο μεγαλύτερο πανελλαδικά μετά το Καρναβάλι της Πάτρας, με φήμη που ξεπερνά τα σύνορα: τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στα Βαλκάνια, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες -και συχνά συμμετέχοντες στην παρέλαση- από τις γειτονικές χώρες.

