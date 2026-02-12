Ένα βροχερό απόγευμα στο λονδρέζικο στούντιο της εικαστικού Κωνσταντίνας Κρικζώνη
06:14 - 12 Φεβ 2026

Ένα βροχερό απόγευμα στο λονδρέζικο στούντιο της εικαστικού Κωνσταντίνας Κρικζώνη

Επισκεφθήκαμε την εικαστικό Κωνσταντίνα Κρικζώνη στο στούντιό της στο Λονδίνο, αμέσως μετά τα εγκαίνια της ατομικής της έκθεσης στη Γενεύη και μιλήσαμε για την ουσία της δουλειάς της και την πορεία της.

Είναι ένα κλασικό, βροχερό απόγευμα Παρασκευής στο Λονδίνο. Κόσμος τελειώνει τη δουλειά και πηγαίνει για μια μπύρα στην παμπ, σε μια πόλη που καταφέρνει να συνδυάσει τόσο αρμονικά το υπερσύγχρονο με το παλιομοδίτικο. Εγώ παίρνω την αντίθετη κατεύθυνση, πέρα από την London Bridge με το εντυπωσιακό Θραύσμα στο φόντο, και φτάνω στο Cookie Factory, ένα μεγάλο συγκρότημα κτηρίων, όπου βρίσκεται το στούντιο της Κωνσταντίνας Κρικζώνη.

Η Κωνσταντίνα Κρικζώνη είναι εικαστικός και ζει στο Λονδίνο την τελευταία πενταετία.

Μόλις αυτές τις μέρες επέστρεψε από τη Γενεύη, όπου εγκαινιάστηκε η ατομική της έκθεση «Armatura» στην γκαλερί L’ Appartement (22 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου 2026) σε επιμέλεια της Άλκηστις Τσαμπουράκη. Συνεργάζεται με τη Victoria Miro Gallery και σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες εκθέσεις, όπως η ατομική της στην Jarvis Gallery στη Νέα Υόρκη και η συμμετοχή της στην ομαδική έκθεση Eruption, επίσης στην Jarvis, με επιμελητή τον Max Werner.

Τον δε Ιούλιο η Κωνσταντίνα θα συμμετέχει σε ομαδική έκθεση της L’ Appartement με τίτλο Melting Beauty σε επιμέλεια του Craig Burnett, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ιδιωτικό χώρο της Ιωάννας Μαρτίνου και του Βασίλη Πατέρα στην Αντίπαρο.

