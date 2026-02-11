ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Pantelakis: Στα €42,4 η τιμή-στόχος της ΓΕΚ Τέρνα, με φόντο μερίσματα έως €5,5 δισ.
Αναλύσεις
17:28 - 11 Φεβ 2026

Pantelakis: Στα €42,4 η τιμή-στόχος της ΓΕΚ Τέρνα, με φόντο μερίσματα έως €5,5 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρά την ισχυρή άνοδο της μετοχής κατά 40% από τις αρχές του έτους, η ΓΕΚ Τέρνα (ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,66%) εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική επενδυτική επιλογή στον κλάδο των υποδομών, καθώς εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης ορατότητας ως προς τη δημιουργία ταμειακών ροών, σύμφωνα με ανάλυση της Pantelakis Securities.

Το χρηματοοικονομικό μοντέλο της χρηματιστηριακής αποτυπώνει μια καθοριστική μεταβολή στα μερίσματα που θα διανέμουν οι λειτουργικές θυγατρικές (OpCo) προς τη μητρική εταιρεία. Τα μερίσματα εκτιμάται ότι σχεδόν τριπλασιάζονται, από 177 εκατ. ευρώ το 2025 σε 458 εκατ. ευρώ έως το 2031, γεγονός που μεταφράζεται σε απόδοση 13% με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση.

Αν και οι ίδιες συμμετοχές εμφανίζονται αυξημένες το 2025, φθάνοντας τα 430 εκατ. ευρώ, οι σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες υποχωρούν σημαντικά στη συνέχεια: στα 108 εκατ. ευρώ το 2026 και μόλις στα 29 εκατ. ευρώ έως το 2029. Σε συνδυασμό με τον σχεδόν μηδενικό δανεισμό σε επίπεδο μητρικής και τη δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού ύψους 1 δισ. ευρώ, διαμορφώνεται ένα ισχυρό «πολεμικό ταμείο» 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο μπορεί να στηρίξει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, η ΓΕΚ Τέρνα προχώρησε στην οικονομική ολοκλήρωση της συναλλαγής για την παραχώρηση των 900 χλμ. της Εγνατίας Οδού, ενισχύοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 90% από 75% που κατείχε στη φάση του διαγωνισμού. Με την κίνηση αυτή αυξάνει την έκθεσή της σε μακροχρόνιες ταμειακές ροές με ενσωματωμένη προστασία έναντι του πληθωρισμού.

Έπειτα από αύξηση διοδίων κατά 25% τον Ιανουάριο του 2026, στα 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο, και ακόμη μία της τάξης του 25% μετά το 2028 — επιπλέον της σωρευτικής αναπροσαρμογής βάσει ΔΤΚ από το 2019 έως τότε — οι αναλυτές εκτιμούν συνολικά μερίσματα 5,5 δισ. ευρώ (με παρούσα αξία 1,1 δισ. ευρώ). Η αποτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε 11,0 ευρώ ανά μετοχή, με μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 8,2% από 9,4%, λόγω της αποκλιμάκωσης των κινδύνων μετά την επίσημη έναρξη της παραχώρησης.

Ωστόσο, εξαιτίας επενδυτικού προγράμματος 660 εκατ. ευρώ που είναι εμπροσθοβαρές στα πρώτα πέντε χρόνια, η έναρξη διανομής μερισμάτων τοποθετείται χρονικά στο 2031.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία περιόρισε τον κίνδυνο που συνδέεται με την παραχώρηση του ΒΟΑΚ, μεταβιβάζοντας ποσοστό 60% στις Aktor/Metlen. Το ποσοστό που διατηρεί προσθέτει, σύμφωνα με την Pantelakis, 0,4 ευρώ ανά μετοχή στην αποτίμηση.

Με ώθηση από την ταχύτερη υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου στην κατασκευαστική δραστηριότητα και τις προβλεπόμενες αυξήσεις διοδίων της Εγνατίας από το 2028 και μετά, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά την εκτίμηση για το EBITDA του 2028 κατά 8%, στα 0,8 δισ. ευρώ από 0,7 δισ. ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητες τις προβλέψεις για την περίοδο 2026–2027. Παράλληλα, προβλέπει κατά 12% υψηλότερα μερίσματα προς τη μητρική το ίδιο έτος.

Η Pantelakis διατηρεί σύσταση «αγορά» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 42,4 ευρώ από 31,3 ευρώ, κυρίως λόγω αναβαθμισμένων εκτιμήσεων για την Εγνατία (+4,4 ευρώ ανά μετοχή), την κατασκευαστική δραστηριότητα (+2,2 ευρώ ανά μετοχή) και επιπλέον 2,3 ευρώ ανά μετοχή από τη μείωση του discount συμμετοχών στο 10% από 15%.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 19:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ
Αναλύσεις

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών
Επιχειρήσεις

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €23, με σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της ΔΕΗ
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος στα €23, με σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της ΔΕΗ

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι κρίσιμες υποδομές της Κρήτης του 2030
Επιχειρήσεις

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι κρίσιμες υποδομές της Κρήτης του 2030

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Φλωρίδης: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ