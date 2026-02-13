Scope Ratings: Πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΤΕ μία βαθμίδα πάνω από το αξιόχρεο της Ελλάδας
Αναλύσεις
19:54 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Scope Ratings αξιολόγησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας σε BBB+, με σταθερή προοπτική. Αυτή είναι η υψηλότερη αξιολόγηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μία βαθμίδα πάνω από το αξιόχρεο της Ελλάδας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η αξιολόγηση της ΕΤΕ αντανακλά τον ισχυρό ισολογισμό και την ανθεκτική κερδοφορία της, τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και τη ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της Τράπεζας.

Η απόφαση της ΕΤΕ να συνεργαστεί με τον οίκο Scope, που αποτελεί έναν εγκεκριμένο ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης αναφορικά με τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, συμβάλλει στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του αξιολογικού προφίλ της, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Τράπεζας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, επισημαίνει η ΕΤΕ στην ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

