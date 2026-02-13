Κακουργηματικές κατηγορίες για τους 11 συλληφθέντες του κυκλώματος των «αχυρανθρώπων»

Αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές διώξεις βρίσκονται οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος «αχυρανθρώπων» που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αντικείμενο τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω διαδοχικών ΑΦΜ.

Ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Πάνω από 300 επιχειρήσεις – Η μέθοδος της «εξαφανισμένης εταιρείας»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να διαχειριζόταν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών. Με τη λεγόμενη μέθοδο της «εξαφανισμένης εταιρείας», τα μέλη του κυκλώματος φρόντιζαν, όταν μία επιχείρηση βρισκόταν αντιμέτωπη με φορολογικούς ελέγχους ή συσσώρευε οφειλές, να την αντικαθιστούν με νέα εταιρεία, διαφορετικό ΑΦΜ και νέο εμφανιζόμενο υπεύθυνο.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχαν δεκάδες «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες των νέων εταιρικών σχημάτων, επιτρέποντας στην οργάνωση να συνεχίζει τη δραστηριότητά της, ενώ η προηγούμενη εταιρεία «εξαφανιζόταν» αφήνοντας πίσω της χρέη.

Χρέη δεκάδων εκατομμυρίων σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι 317 επιχειρήσεις που συνδέονται με το κύκλωμα δημιούργησαν οφειλές ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπλέον 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Ως φερόμενοι επικεφαλής της οργάνωσης εμφανίζονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι 11 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της δράσης του κυκλώματος και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.