ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κακουργηματικές κατηγορίες για τους 11 συλληφθέντες του κυκλώματος των «αχυρανθρώπων»
Ειδήσεις
18:13 - 13 Φεβ 2026

Κακουργηματικές κατηγορίες για τους 11 συλληφθέντες του κυκλώματος των «αχυρανθρώπων»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές διώξεις βρίσκονται οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος «αχυρανθρώπων» που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αντικείμενο τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω διαδοχικών ΑΦΜ.

Ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Πάνω από 300 επιχειρήσεις – Η μέθοδος της «εξαφανισμένης εταιρείας»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να διαχειριζόταν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών. Με τη λεγόμενη μέθοδο της «εξαφανισμένης εταιρείας», τα μέλη του κυκλώματος φρόντιζαν, όταν μία επιχείρηση βρισκόταν αντιμέτωπη με φορολογικούς ελέγχους ή συσσώρευε οφειλές, να την αντικαθιστούν με νέα εταιρεία, διαφορετικό ΑΦΜ και νέο εμφανιζόμενο υπεύθυνο.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχαν δεκάδες «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες των νέων εταιρικών σχημάτων, επιτρέποντας στην οργάνωση να συνεχίζει τη δραστηριότητά της, ενώ η προηγούμενη εταιρεία «εξαφανιζόταν» αφήνοντας πίσω της χρέη.

Χρέη δεκάδων εκατομμυρίων σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ

Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι 317 επιχειρήσεις που συνδέονται με το κύκλωμα δημιούργησαν οφειλές ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπλέον 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Ως φερόμενοι επικεφαλής της οργάνωσης εμφανίζονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι 11 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της δράσης του κυκλώματος και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάτω Τιθορέα: Για οκτώ ένοπλες ληστείες ερευνώνται οι συλληφθέντες
Ειδήσεις

Κάτω Τιθορέα: Για οκτώ ένοπλες ληστείες ερευνώνται οι συλληφθέντες

Εισαγγελία: Κακουργηματική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ
Ειδήσεις

Εισαγγελία: Κακουργηματική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ
Ειδήσεις

Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Ειδήσεις

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας «Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας»

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/05/2026 - 17:12

General Tire Grabber: Το ελληνικό καλοκαίρι 2026 ξεκινά με off-road χαρακτήρα, χάρη στις 4 δυνατές προτάσεις

Εμπορεύματα
21/05/2026 - 17:09

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:03

Nvidia: Εκρηκτική άνοδος χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Έσοδα-ρεκόρ $81,6 δισ.

Ειδήσεις
21/05/2026 - 16:54

ΔΝΤ: Ρίχνει τον πήχυ για την ανάπτυξη της Γαλλίας – «Καμπανάκι» για δημοσιονομικούς κινδύνους

Πολιτική
21/05/2026 - 16:52

Θεοδωρικάκος: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ