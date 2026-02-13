Μπαράζ 42 νέων ναυπηγήσεων αξίας 4,5 και πλέον δισ. δολαρίων για την κινεζική Hengli
Ναυτιλία
18:15 - 13 Φεβ 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Σημαντική αύξηση παραγγελιών καταγράφεται για την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία Hengli Heavy Industry, η οποία μέσα σε διάστημα περίπου τεσσάρων ημερών εξασφάλισε συνολικά 42 νέες ναυπηγήσεις. 

Η πιο πρόσφατη ανακοίνωση αφορά πακέτο 17 πλοίων, συνολικής αξίας που εκτιμάται μεταξύ 1,6 και 1,8 δισ. δολαρίων. Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Ένα δεξαμενόπλοιο τύπου LR2 για μεταφορά προϊόντων ή αργού πετρελαίου, για ευρωπαϊκό πλοιοκτήτη χωρίς δημοσιοποιημένο όνομα

  • Οκτώ πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου (VLCC) χωρητικότητας 306.000 dwt, επίσης για ευρωπαϊκό πλοιοκτήτη

  • Τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου τύπου Capesize για λογαριασμό συμφερόντων της Maran Dry Management, που ανήκει στον όμιλο Angelicoussis

  • Τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 6.000 TEU για ευρωπαϊκό πλοιοκτήτη χωρίς δημοσιοποίηση στοιχείων

Το σύνολο των 42 επιβεβαιωμένων ναυπηγήσεων

Με βάση τρεις ανακοινώσεις που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, οι συνολικές νέες παραγγελίες περιλαμβάνουν:

  • Δέκα δεξαμενόπλοια Suezmax περίπου 158.000 dwt, αξίας 0,7–1,0 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων εννέα για τη Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου και ένα για άλλον - άγνωστο - ευρωπαίο διαχειριστή.

  • Δέκα πέντε δεξαμενόπλοια VLCC χωρητικότητας 306.000 dwt, αξίας 1,7–2,0 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 11 για την CAPITAL Ship Management του Ευάγγελου Μαρινάκη και 4 για μη κατονομαζόμενο ευρωπαίο διαχειριστή.

  • Δέκα επτά πλοία μικτής σύνθεσης (δεξαμενόπλοια, Capesize και containerships), αξίας 1,6–1,8 δισ. δολαρίων

Η συνολική αξία των 42 πλοίων διαμορφώνεται περίπου μεταξύ 4,0 και 4,8 δισ. δολαρίων.

Ο όγκος και η ταχύτητα των παραγγελιών θεωρούνται ενδεικτικά της έντονης ζήτησης για διαθέσιμες θέσεις ναυπήγησης σε βασικά σχέδια πλοίων διεθνώς.

Παράλληλα, η συμμετοχή μεγάλων ευρωπαϊκών –και ιδιαίτερα ελληνικών– ναυτιλιακών ομίλων υπογραμμίζει τη σημασία των συγκεκριμένων επενδύσεων για την ανανέωση στόλου σε κρίσιμους τομείς μεταφοράς ενέργειας και πρώτων υλών.

